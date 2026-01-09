Pechvogel grijpt net naast kaartje 3 Uurkes Vurraf, maar wordt tóch verrast

De inschrijvingen voor 3 Uurkes Vurraf gingen vrijdag van start. 111 mensen kregen te horen dat ze twee kaarten voor dit spektakel hebben gewonnen. Maar er is ook iemand met heel veel pech: de nummer 112, die nét buiten de boot valt. Onze carnavalsreporter Tappie Thijs ging met een wat leuks bij de pechvogel langs om hem namens Omroep Brabant toch nog te verrassen.

De pechvogel van dit jaar komt uit Hilvarenbeek. Rick de Kok is thuis aan het werk als Thijs aanbelt. "Hé, Tappie Thijs", zegt hij verrast als hij de deur opendoet. Rick zit bij de Raad van Elf en wil graag met het hele stel naar 3 Uurkes Vurraf . "Onze prins gaat naar jullie feest toe, en wij vinden dat de hele raad er dan ook bij moet zijn", zegt hij.

Hij zat vrijdagochtend vol goede moed achter zijn computer om kaarten te bemachtigen maar helaas krijgt hij geen goed nieuws.

"Jij was nummer 112", zegt Thijs. "Dat zal wel weer", antwoordt Rick. Om het een beetje goed te maken overhandigt Thijs hem een goodiebag, met daarin allerlei carnavalsattributen zoals emblemen, een sjaaltje en handschoenen. "Dan doen we het hiermee", zegt Rick. "Jammer dat het geen kaartjes zijn maar hier ben ik ook blij mee."

Dan tovert Tappie Thijs een confettikanon tevoorschijn. "Heb je een stofzuiger?", vraagt hij nog, voordat de confetti door de lucht vliegt. "Je wint tóch twee kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf!"

Rick kan zijn geluk niet op en danst samen met Thijs door de kamer. "We hebben ze!"