Heel het weekend onderhoud aan N261 na grote schade door winterweer

De N261 tussen Waalwijk en Tilburg heeft door het winterweer zoveel schade opgelopen, dat er het hele weekend aan gewerkt moet worden. Dat meldt de provincie. In beide richtingen is sinds vrijdag de rechterrijstrook dicht en geldt er een maximumsnelheid van zeventig kilometer per uur. De dunne geluidsreducerende deklaag zorgt voor extra schade aan het wegdek.

Door het uitzonderlijke winterweer is op meerdere plekken schade ontstaan aan het asfalt op de N261. Naar verwachting zal het hele weekend gewerkt worden om alle schade te repareren. De rechterrijstroken blijven dan ook het hele weekend dicht.

Geluidsreducerende deklaag heeft veel poriën die bevriezen

Op de N261 ligt een zogenoemde dunne geluidsreducerende deklaag. Dit type asfalt bevat veel poriën die verkeersgeluid absorberen. Bij hevige neerslag kunnen deze poriën vollopen met water. Als dat water bevriest, zet het uit en ontstaan er scheuren in het wegdek.

Dat is nu op meerdere plekken gebeurd. Volgens de provincie was de asfaltlaag bovendien al aan het einde van zijn levensduur en stond er voor komend voorjaar groot onderhoud gepland.

Nog niet duidelijk hoe lang spoedreparaties gaan duren

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn al spoedreparaties uitgevoerd, maar door het natte weer lukte het niet om alles te herstellen. Samen met de aannemer probeert de provincie dit weekend zoveel mogelijk van het wegdek te repareren. Hoe snel dat lukt, ligt ook aan het weer de komende dagen.

Totdat het werk is afgerond, blijft in beide richtingen de rechterrijstrook afgesloten en geldt er een maximale snelheid van kilometer per uur. Volgens een eerste inventarisatie is er op andere provinciale wegen in Noord-Brabant vooralsnog geen schade van vergelijkbare omvang geconstateerd.