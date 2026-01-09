Nu al veel sneeuwschades gemeld, maar dooi levert nóg meer problemen op

Verzekeringsmaatschappijen Interpolis en Univé verwachten dat het aantal schademeldingen flink stijgt door het winterweer. Maar ook door de sneeuw die gaat dooien. Interpolis zet komende week extra personeel in bij de klantenservice. "We hebben nu al twintig procent meer meldingen door de sneeuw, maar we verwachten nog veel meer door smeltwater", zegt woordvoerder Babette Schenkelaars.

Niet iedereen verzekerd Bij Interpolis zijn al tientallen meldingen binnengekomen van ingestorte overkappingen, schuurtjes, kassen en loodsen. "Particulieren zijn verzekerd, zolang er geen sprake is van bouw -en constructiefouten of achterstallig onderhoud", zegt ze. Dit geld ook voor ondernemers maar zij moeten daarnaast een uitgebreide gevarendekking hebben afgesloten anders is hun schade niet verzekerd.

"Vergeleken met vorig jaar januari is er veel meer blikschade aan auto's door glijpartijen en botsingen", merkt Interpolis. "Er is ook meer letselschade gemeld door fietsers en wandelaars door de gladheid. In totaal gaat het om twintig procent extra meldingen door verkeersdeelnemers", aldus de woordvoerder.

Ook Univé ziet het aantal meldingen stijgen: in de eerste week van januari 2026 kwamen daar 275 meldingen binnen (bijna €400.000 aan schade), tegen tweehonderd meldingen in december 2025. Vooral oudere of kwetsbare constructies zoals schuurtjes, carports en platte daken hebben het zwaar bij smeltsneeuw, waarschuwt Univé-manager Erik Dokter.

Smeltwater

Voor komende week wordt extra personeel op de klantenservice ingezet. "We verwachten dat het smeltwater en ontdooide leidingen voor nog meer schademeldingen gaan zorgen. Zeker nu het in de nacht hard gaat vriezen, zijn bevroren leidingen een risico", zegt de Interpolis woordvoerder

"Regenpijpen moeten in principe het smeltwater aankunnen. Lekkages door verstopte afvoeren, is wel een veel gemelde schade", zegt de woordvoerder.

Gevaarlijke exercitie

Toch hoeven huiseigenaren niet verplicht het dak op om schade te voorkomen. "Wij kunnen dat niet verplichten omdat niet iedereen in staat is om het dak op te gaan. Bovendien levert zo'n exercitie ook weer extra risico op", besluit de woordvoerder van Interpolis.

Univé adviseert waar het veilig kan constructies te verstevigen en leidingen te beschermen tegen bevriezing om schade te voorkomen.