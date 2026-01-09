Wangedrag in discobus: Kempen Tours schrapt route Bergeijk-Reusel

Kempen Tours heeft de uitgaansroute van Bergeijk naar Reusel geschrapt vanwege wangedrag in de bus door sommige passagiers. Eigenaar Wesley van Laarhoven maakt met zijn discobus regelmatig een rondje langs omliggende dorpen in de Kempen voor het uitgaanspubliek. Maar enkelen maakten het zo bont, dat hij het niet meer ziet zitten om de route over Bergeijk te rijden.

Met Kempen Tours worden jongeren naar feesten, evenementen en de kroeg gebracht, zodat ze gewoon een biertje kunnen drinken en weer veilig thuiskomen. De 27-jarige ondernemer Wesley uit Hilvarenbeek begon afgelopen zomer met het bedrijf, omdat er in de weekenden helemaal geen uitgaansbussen door het gebied reden en de jeugd dus afhankelijk was van de fiets of de ouders die hen wegbrachten en ophaalden.

Op Facebook laat de touringcareigenaar weten dat hij 'het erg jammer vindt voor de passagiers die zich wel kunnen gedragen dat het door deze enkeling zo ver heeft moeten komen'. Niet alleen het personeel werd lastiggevallen, ook de bus moest het ontgelden.

'Wij staan te allen tijde achter de veiligheid van onze chauffeurs, buspersoneel en passagiers', meldt Kempen Tours. De route Hilvarenbeek blijft wel gewoon rijden.

Mensen reageren vol begrip, hoewel ze het besluit betreuren. 'Wat jammer dat zo'n mooi initiatief om zeep geholpen wordt door een stelletje klaplopers', schrijft iemand. En een ander laat weten: 'Mogelijk kunnen we op zoek naar een oplossing voor dit lastige en zeer vervelende probleem en daardoor terecht een keuze om de lijn te stoppen. Maar jammer dat vele anderen de dupe zijn'.