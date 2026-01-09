Friese plaatsnaamborden opnieuw gestolen in Moerdijk: ‘Waarom nu weer?'

De soap rond de Friese plaatsnaamborden in Moerdijk is nog niet voorbij. Eerder werden al twee borden van het Friese Haskerhorne gestolen, en nu is het opnieuw raak: één plaatsnaambord en drie banners zijn verdwenen. Daardoor staat de geplande ruil zaterdagmiddag met het Friese dorp opnieuw op losse schroeven.

Moerdijkbewoner Bianca is het spuugzat. ''Ik zag vanmiddag pas dat het bord weg was. Het is gewoon een klote streek'', vertelt Bianca. De eerste keer dat er borden werden gestolen vond ze ook niks, maar de dief bracht de gestolen exemplaren terug en hing ze opnieuw op. ''Maar nu slaat het echt nergens op. De omwonenden denken hetzelfde als ik: waarom nu weer?''

Bord uit voorzorg weggehaald

Om verdere diefstal te voorkomen, haalde Bianca het overgebleven plaatsnaambord uit voorzorg zelf weg. Dat deed ze in overleg met de Friezen. “Ik dacht dat ik het bord eraf moest schroeven, maar je kon het er zo afhalen. De dieven die ze eerder terughingen, hebben ze niet goed vastgemaakt.”

Ze begrijpt weinig van de diefstal. “Ik kan er gewoon niet bij dat iemand dit doet. Een nieuwjaarstunt is leuk, daar moet je vanaf blijven.” Bianca heeft opnieuw een oproep op Facebook geplaatst met de vraag of de verdwenen spullen teruggebracht kunnen worden. Ze hoopt dat ze terugkomen, want een nieuw bord laten maken kost al gauw 600 euro.