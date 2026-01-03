Friese plaatsnaamborden gestolen die als stunt in Moerdijk zijn gehangen

De plaatsnaamborden van het Friese Haskerhoarne, die als nieuwjaarsstunt in Moerdijk waren gehangen, zijn gestolen. De Friese oudejaarsvereniging 'Geitefok de Wiite-Sik' verwisselde de plaatsnaamborden van het Friese dorp met die van Moerdijk, maar nu zijn de Friese borden dus foetsie.

Nog vervelender is dat tijdens nieuwjaarsnacht de drie Friese borden die in Moerdijk hingen, zijn verdwenen . Waar de Friese stunt in Moerdijk als een leuke grap werd ervaren, is dat anders nu de Friese borden uit Moerdijk zijn gestolen.

Voorlopig zijn de drie borden met daarop de naam Moerdijk nog niet terug. Zaterdag zouden de gemeenteborden weer omgewisseld worden. Door het winterse besloot de Friese delegatie toch om niet te komen.

Op de Facebookpagina 'Moerdijk dorp' staat een oproep om de borden terug te bezorgen. "Deze diefstal is niet in de geest zoals de stunt bedoeld is."

Friese steun

De stunt was ook een actie om aandacht te vragen tegen het plan om Moerdijk van de kaart te vegen om zo plaats te maken voor de uitdijende industrie. "Als de borden niet terugkomen moet we zelf nieuwe gemeenteborden laten maken", liet Evert van der Wiel van Geitefok de Wiite-Sik eerder al weten. "Dat kost al gauw 600 euro per bord."

Het goede nieuws is dat vrijdag een gemeentebord gevonden is. Die is door de dieven weer teruggehangen. Nog twee te gaan.

