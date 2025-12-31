Alle plaatsnaamborden uit Moerdijk gestolen: 'Mooi statement'

Wie normaal gesproken Moerdijk inrijdt, wordt verwelkomd met plaatsnaamborden met de dorpsnaam erop. Maar die zijn sinds deze week verdwenen. In plaats daarvan staan er nu borden met de naam van het Friese dorp Haskerhorne. Wat is hier aan de hand?

Statement maken Op nieuwjaarsdag wordt vervolgens een borrel georganiseerd, uiteraard met de buit erbij. Daar komen zo'n vier- tot vijfhonderd mensen op af. Een paar dagen na het feestje worden de 'gestolen' voorwerpen weer terug naar hun plek gebracht. Alsof er niks is gebeurd.

"Elk jaar halen we rondom de jaarwisseling een stunt uit", vertelt hij. "We hebben er al heel wat gedaan. Zo hebben we ooit de All You Need Is Love-caravan en het bekende bootje van de Kameleon meegenomen. Die brachten we dan naar het dorp."

In Brabant heb je carnaval, in de omgeving van Friesland zijn oudejaarsverenigingen een belangrijke traditie. Makkelijker kan Evert van de Wiel, voorzitter van de Friese oudejaarsvereniging Geitefok De Wiite Sik, het niet uitleggen. Zijn club zit achter de actie met de borden in Moerdijk .

De grote vraag: waarom? "We willen elk jaar een mooi statement maken, reuring geven aan iets dat we belangrijk vinden. Toen we dit jaar het nieuws hoorden dat Moerdijk waarschijnlijk gaat verdwijnen om plaats te maken voor industrie, raakte dat ons. We wilden de bewoners een hart onder de riem steken."

Friezen herkennen situatie

De jonge leden van de vereniging hebben moeite met een huis zoeken. "Sommigen willen graag een woning bouwen, maar dat mag door stikstofregels vaak niet", zegt Van de Wiel. "En dat is niet alleen bij ons een probleem. Het is onbegrijpelijk dat woningen daarom weg moeten."

Bovendien vrezen de Friezen ooit in eenzelfde situatie als Moerdijk te komen. "Ons dorp hoeft dan niet te wijken voor industrie, maar de naastgelegen stad Joure breidt flink uit. We zijn bang dat we binnen tien jaar worden ingesloten en het dorpsleven verdwijnt."

Retour naar Brabant

Daarom trokken zondagavond zo'n twaalf Friezen naar Moerdijk om de borden uit het Brabantse dorp mee te nemen. In de nacht van dinsdag op woensdag kwamen er zo'n vijf man terug om de plaatsnaamborden uit hun eigen dorp in Moerdijk te zetten. Ook hingen ze spandoeken op bij het gemeentehuis in Zevenbergen.

Je moet er wat voor over hebben: de tocht heen en weer naar Brabant kost de leden telkens zo'n vier uur. Maar dat is het volgens Van der Wiel waard. Hij hoopt dat de actie veel teweeg zal brengen. "Het gaat daarbij niet om ons, maar om het verhaal waarvoor we het doen."

Rond 5 januari moeten de Moerdijk-borden weer op hun vertrouwde plek staan.

