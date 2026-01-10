ASML en PSV blijven nog zeker vijf jaar samenwerken

PSV en ASML blijven nog vijf jaar met elkaar samenwerken. De chipmachinefabrikant heeft een nieuw contract ondertekend, waardoor het tot zeker 2031 mede-hoofdsponsor van de voetbalclub uit Eindhoven blijft.

De twee partijen werken al even samen. Ook bij de oprichting van het Brainport-PSV Partnership (een samenwerking met allerlei partijen en PSV) in 2019 deed ASML mee.

Loge voor inwoners blijft

Andere partijen in het samenwerkingsverband zijn CSU, Jumbo, Rabobank, Royal Swinkels Family Brewers en VDL Groep. Door die zeven partijen staat op het shirt van PSV de bekende Brainport-opdruk.

Naast de sponsoring heeft ASML in het stadion ook een zogeheten community loge, waar de chipmachinefabrikant elke thuiswedstrijd 150 inwoners uit de Brainport-regio uitnodigt. De plekken zijn bedoeld voor mensen voor wie een 'stadionbezoek niet vanzelfsprekend is.'

Moment tijdens wedstrijd

Die loge blijft voorlopig dus ook bestaan. Frank Heemskerk van ASML is blij met het nieuwe contract. "Succesvol samenwerken is cruciaal voor ASML, voor onze medewerkers, leveranciers en technologiepartners. En heel veel daarvan kijken, steunen en volgen ook PSV", zegt hij.

Hoeveel geld de nieuwe samenwerking oplevert is niet bekendgemaakt. Zaterdagavond wordt er tijdens de thuiswedstrijd tegen Excelsior stilgestaan bij het verlengen van het contract.