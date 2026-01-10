IJskoude nacht voorspeld, temperatuur daalt flink onder nul

Brabant is ook zaterdag weer getrakteerd op een laagje sneeuw. Koning Winter is dan ook nog niet verdwenen en de ergste kou moet nog komen. Wie vanavond nog op pad gaat kan zich het beste maar goed aankleden. In de nacht van zaterdag op zondag duikt de temperatuur een flink eind onder de nul.

Het blijft glibberen met de verse sneeuw die is gevallen, in het oosten viel iets meer dan in het westen. En die sneeuw blijft vandaag wel liggen want ook overdag is het flink koud: rond min drie maar door de koude wind voelt het aan als min acht. En die kou wordt vannacht nog veel erger, legt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza uit. Op de meeste plaatsen in Brabant vriest het tussen de vijf en tien graden. “Maar in het oosten van de provincie kan de temperatuur in de nacht ook onder de min tien uitkomen.”

"Als er een windvlaag komt dan wordt de lucht gemengd en gaat temperatuur weer wat omhoog."

Die koude temperaturen onder min tien zullen waarschijnlijk wel tijdelijk zijn, verwacht Willemsen. "Dat duurt een half uurtje of zo. Als er bijvoorbeeld een windvlaag komt dan wordt de lucht gemengd en gaat temperatuur weer wat omhoog." Het is dan ook lastig te voorspellen hoe koud het precies wordt in de nacht. Maar dat het bibberen geblazen is, staat vast. Gedurende de nacht verwacht hij een gemiddelde temperatuur van min acht of negen met plaatselijk uitschieters onder min tien.

"Regen op een wegdek van onder de nul graden, geeft grote kans op gladheid."