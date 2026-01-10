Verdacht pakketje in straat waar eerder al drie explosies waren

Bij een huis aan de Jan Luikenstraat in Oosterhout is zaterdagmiddag een verdacht pakketje gevonden. De politie heeft een gebied van vijftig meter rondom het huis afgezet met lint. Vorige week waren in dezelfde straat meerdere explosies.

Het is niet duidelijk of het nu ook om een explosie is. Het Team Explosieven Verkenners (TEV) heeft het pakketje veilig gesteld.

Vorige week vonden er drie explosies plaats bij een huis in dezelfde straat. Eerder sloot de burgemeester al een huis en er werden vier cameramasten geplaatst en een grote lichtmast.