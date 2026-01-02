Derde explosie in één week tijd, straat wordt veiligheidsrisicogebied
In de nacht van donderdag op vrijdag vond voor de derde keer binnen één week een explosie plaats bij een woning aan de Jan Luikenstraat in Oosterhout. Voor burgemeester Gerdo van Grootheest is de maat vol. Hij heeft de straat aangewezen als veiligheidsrisicogebied en laat extra camera’s plaatsen. “We doen er alles aan om dit te laten stoppen.”
“Het is afschuwelijk wat hier gaande is”, zegt Van Grootheest. “Het heeft een enorme impact op de buurt. Dat merk je ook als je met bewoners in gesprek gaat.”
In het getroffen huis woont een oudere man, die is aangeslagen door de explosies. Vorige week vrijdag waren er al twee explosies bij de woning van de 90-jarige Piet, iets verderop in dezelfde straat.
“Je krijgt gewoon niet de tijd om te herstellen”, vertelt Piet. “Ik ga maar weer mijn eigen gangetje. Ik probeer het ritme terug te vinden.” Maar dat is niet makkelijk wanneer de rest van de straat ook geteisterd wordt door explosies. "Ze gebruiken zwaar materiaal, het lijkt wel een aanslag."
Vier dagen na de explosie bij het huis van Piet werd bij een naastgelegen woning een explosief aangetroffen. Ook dat huis is inmiddels door de burgemeester gesloten, dranghekken zijn in de tuin van de woning geplaatst.
Extra maatregelen
Volgens de burgemeester heeft de politie samen met het Openbaar Ministerie toegezegd dat het onderzoek topprioriteit heeft. “We hebben inmiddels een woning gesloten en er komt extra cameratoezicht”, aldus Van Grootheest. Ook wordt een steegje dat grenst aan de straat extra verlicht en is het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie er preventief mag fouilleren.
“In je eigen buurt wil je je veilig voelen”, zegt de burgemeester. Hij komt net bij de getroffen woningen vandaan. Het gat in de voordeur is inmiddels dichtgetimmerd met een houten plaat om de snijdende kou buiten te houden. “Het raakt me enorm. Daarom ben ik hier. We doen er alles aan om dit te laten stoppen.”
Vergissing
Piet weet zeker dat hij niet het doelwit was. “Het is een vergissing geweest, ze moesten een andere deur hebben”, zegt hij. Maar na meerdere incidenten in korte tijd is zijn gevoel van veiligheid wel aangetast. “Ze gebruiken zwaar materiaal, dus wat is nog veilig?”
Een groepje buurtbewoners staat in de sneeuw op straat na te praten over de gebeurtenissen van afgelopen nacht. “Het voelt heel willekeurig”, zegt een man. “Er wonen hier vooral oudere mensen en verder gebeurt hier niets wat niet door de beugel kan.”
“We hebben er echt moeite mee”, vervolgt hij. Volgens bewoners zijn het de harde knallen die de buurt in hun greep houden. “Je bent constant alert en ligt er soms ook wakker van.”
Ondanks alles slaapt Piet naar eigen zeggen niet slechter. “Ik heb met niemand ruzie. Vraag het de buren maar”, zegt de 90-jarige met een kleine glimlach.