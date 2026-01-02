Derde explosie in één week tijd, straat wordt veiligheidsrisicogebied

In de nacht van donderdag op vrijdag vond voor de derde keer binnen één week een explosie plaats bij een woning aan de Jan Luikenstraat in Oosterhout. Voor burgemeester Gerdo van Grootheest is de maat vol. Hij heeft de straat aangewezen als veiligheidsrisicogebied en laat extra camera’s plaatsen. “We doen er alles aan om dit te laten stoppen.”

“Het is afschuwelijk wat hier gaande is”, zegt Van Grootheest. “Het heeft een enorme impact op de buurt. Dat merk je ook als je met bewoners in gesprek gaat.” In het getroffen huis woont een oudere man, die is aangeslagen door de explosies. Vorige week vrijdag waren er al twee explosies bij de woning van de 90-jarige Piet, iets verderop in dezelfde straat. “Je krijgt gewoon niet de tijd om te herstellen”, vertelt Piet. “Ik ga maar weer mijn eigen gangetje. Ik probeer het ritme terug te vinden.” Maar dat is niet makkelijk wanneer de rest van de straat ook geteisterd wordt door explosies. "Ze gebruiken zwaar materiaal, het lijkt wel een aanslag."

Vier dagen na de explosie bij het huis van Piet werd bij een naastgelegen woning een explosief aangetroffen. Ook dat huis is inmiddels door de burgemeester gesloten, dranghekken zijn in de tuin van de woning geplaatst. Extra maatregelen

Volgens de burgemeester heeft de politie samen met het Openbaar Ministerie toegezegd dat het onderzoek topprioriteit heeft. “We hebben inmiddels een woning gesloten en er komt extra cameratoezicht”, aldus Van Grootheest. Ook wordt een steegje dat grenst aan de straat extra verlicht en is het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie er preventief mag fouilleren. “In je eigen buurt wil je je veilig voelen”, zegt de burgemeester. Hij komt net bij de getroffen woningen vandaan. Het gat in de voordeur is inmiddels dichtgetimmerd met een houten plaat om de snijdende kou buiten te houden. “Het raakt me enorm. Daarom ben ik hier. We doen er alles aan om dit te laten stoppen.”

Piet (90) was het eerste slachtoffer van de explosies, hij is geschrokken (Foto: Noël van Hooft.)