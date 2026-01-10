Hotelgasten omgeboekt na brand in elektriciteitskast: 'Niks meer te zoeken'

Hotelgasten van het Van der Valk Hotel Princeville in Breda zijn omgeboekt naar andere hotels in de stad, nadat er zaterdagmiddag brand uitbrak in de elektriciteitskast en de stroom uitviel. Voor Sem en zijn vrienden mag dat de pret van hun vriendenweekend niet drukken. "Karten en bier drinken, maar dan vanuit een ander hotel", lacht hij.

'Kansloze opgave' De jongens haastten zich uit het zwembad, maar kwamen er al snel achter dat ook inchecken en naar de kamer gaan er ook niet in zat. "Het was donker binnen, er was nergens stroom en we konden de kamer niet in. Het is een kansloze opgave dus we hebben hier niks meer te zoeken", lacht hij.

Sem en zijn vrienden zaten in het zwembad toen er een medewerker van het hotel naar hen toekwam. "Ze zei dat de stroom was uitgevallen en dat er geen zuurstof meer naar het zwembad kwam dus dat we moeten vertrekken", vertelt hij.

De groep werd snel omgeboekt naar een ander hotel in Breda. "We drinken ons biertje op en gaan naar een ander hotel. We zijn vanuit Doetinchem gekomen om te karten en bier te drinken. Dat plan blijft hetzelfde, maar dan vanuit een ander hotel", blijft hij positief.

Een man en vrouw die in het hotel verbleven, hebben de koffers ook opnieuw gepakt om naar een ander hotel te gaan. Een man die net aankwam, kan ook direct omdraaien. "Ik wilde graag lunchen, maar dat zit er ook niet in", zegt hij.

Omboeken of geld terug

Lars Wohrmann van Van der Valk Princeville laat weten dat de brand in de hoofdkast van de elektriciteit is uitgebroken. "Er waren op het moment dat het vuur uitbrak niet veel mensen in het hotel", vertelt hij. "De gasten die er waren, zijn omgeboekt naar andere hotels in Breda. Gasten die nog zouden komen, zijn gebeld dat ze niet kunnen komen. Ze kunnen omgeboekt worden of hun geld terugkrijgen."

Enexis is volop bezig om de stroom weer aan de praat te krijgen. Wanneer de problemen zijn opgelost, is volgens Wohrmann nog niet duidelijk. "Maar als het is opgelost, kan iedereen weer komen inchecken", verzekert hij.