IJskoud PSV sloopt Excelsior, maar ziet Pepi met veel pijn uitvallen

PSV is de tweede seizoenshelft begonnen zoals het de eerste geëindigd is: winnend. Dit keer moest Excelsior eraan geloven. Bij de rust stond het al 4-1. Ricardo Pepi raakte geblesseerd bij het maken van zijn goal en moest met veel pijn het veld verlaten. Uiteindelijk werd het 5-1.

Met een gevoelstemperatuur van -6 en een aantal lege stoelen werd er afgetrapt in het Philips Stadion voor de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. Jerdy Schouten zat op de tribune, hij was geschorst. Ryan Flamingo nam zijn plek in het hart van de verdediging in. Verder stonden de 'vaste namen', zonder de Afrika Cup-gangers, in de basis. PSV leek weinig last te hebben van de kou. Dennis Man trok na vier minuten al naar binnen en mikte op de paal. De Roemeen is scherp teruggekomen van het trainingskamp in Spanje, want enkele minuten later legde hij de bal terug op Paul Wanner, die alleen maar in hoefde te schuiven. Dat deed de middenvelder en dus stond het al snel 1-0 in Eindhoven. Goal en blessure voor Pepi

Er was geen vuiltje aan de, hele koude, lucht voor PSV. De bal bleef in het bezit van de Eindhovenaren en het was wachten op de 2-0. Dat duurde tot minuut 23. Na een goede aanval legde Guus Til onzelfzuchtig de bal voor de goal af aan Ricardo Pepi. De Amerikaanse spits kon de bal met erg veel moeite net over de doellijn krijgen, maar kwam verkeerd terecht bij zijn val en raakte geblesseerd aan zijn arm. Met erg veel pijn moest hij het veld verlaten en was Couhaib Driouch de vervanger.

Het beloofde een hele makkelijke avond te worden voor PSV, waarin de fans die ondanks de kou naar het stadion gekomen waren, waar voor hun geld zouden krijgen. Na een half uur kopte Yarek Gasiorowski een voorzet van Mauro Júnior binnen en stond het alweer 3-0. Dat vond PSV nog niet genoeg voor de rust. Een corner van Joey Veerman belandde op het hoofd van Flamingo, die vogelvrij de 4-0 inkopte. Toevallig kwam voor de wedstrijd het bericht naar buiten dat PSV Kevin Balvers had aangesteld als spelhervattingen-specialist. Of het direct zijn vruchten afwerpt met deze twee goals, of dat het puur toeval is, gaan we de komende weken zien. Deze voorsprong ging Excelsior niet meer te boven komen en voor PSV was het zaak om de nul te houden, maar die wens ging al snel in rook op. In de blessuretijd van de eerste helft belandde de bal voor de goal van PSV bij Ilias Bronkhort en zette hij uit het niks de ruststand op 4-1. Het spektakel van de eerste helft was in het tweede bedrijf volledig verdwenen. PSV vond het wel welletjes en Excelsior kwam zo nu en dan voor de Eindhovense goal, maar deed daar niks mee. De enige die nog wel wilde was Dennis Man. Hij slalomde in minuut 65 langs drie verdedigers en kreeg de bal ook nog langs Stijn van Gassel. 5-1 was de eindstand en dus blijft PSV met minstens elf punten verschil koploper. Naar Den Bosch

Woensdag speelt PSV alweer haar volgende wedstrijd. Een Brabantse kraker in de Vliert voor de KNVB Beker. PSV gaat dan op bezoek bij FC Den Bosch strijden voor een plaats in de kwartfinale.