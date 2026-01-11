Meer gemeenten schaffen hondenbelasting af, maar hier betaal je nog veel

Steeds meer gemeenten in Nederland schaffen de hondenbelasting af. In Brabant zijn er grote verschillen: zo stopt één gemeente nu ook met de belasting, terwijl in een andere gemeente het tarief juist nog uitzonderlijk hoog is.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het ANP. Slecht nieuws als in jouw gemeente nog hondenbelasting wordt geheven: grote kans dat het tarief is verhoogd. Dat is bijvoorbeeld het geval in Someren, Gemert-Bakel en in Oss.

Woensdrecht stopt ermee

In geen enkele Brabantse gemeente werd het tarief verlaagd. Wel bleef de belasting soms gelijk, zoals in Heusden en Oss. Gemiddeld kost de hondenbelasting in Nederland 76 euro per jaar.

Hondeneigenaren in Woensdrecht hebben geluk: die gemeente heeft de hondenbelasting per 2026 afgeschaft. Inwoners van Tilburg zijn echter de pechvogels. De gemeente staat op plek 2 in het rijtje duurste hondenbelasting van Nederland.

Geld niet per se naar poepzakjes

Daar betalen hondeneigenaren 132,28 euro. Ook in Den Bosch (108 euro) en Eindhoven (94 euro) betaal je relatief veel. Vooral in grote steden lijk je dus meer geld kwijt te zijn, maar in Breda is dat niet het geval. Daar betalen hondeneigenaren geen belasting en dat was vorig jaar ook al zo.

Gemeenten mogen zelf beslissen waar ze het geïnde geld aan uitgeven. Het is dus niet zo dat hondenbelasting per se wordt gebruikt om de overlast van hondenpoep te bestrijden, bijvoorbeeld voor poepzakjes of prullenbakken.