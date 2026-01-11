'Ongevaarlijk postpakketje' zorgt voor ophef in straat Oosterhout

Het verdachte pakketje dat zaterdagmiddag werd gevonden bij een huis aan de Jan Luikenstraat in Oosterhout was een ongevaarlijk postpakketje. Vorige week waren er in de straat meerdere explosies. Een gebied rond het huis waar het pakketje werd gevonden werd daarom ruim afgezet.

Ook kwam het Team Explosieven Verkenners (TEV) van de politie naar de straat. Het bleek achteraf loos alarm.

Vorige week vonden er drie explosies plaats bij een huis in dezelfde straat. Eerder sloot de burgemeester al een huis en er werden vier cameramasten geplaatst en een grote lichtmast. Het pakketje stond volgens een politiewoordvoerder preceis voor de deur van het huis dat eerder werd gesloten.