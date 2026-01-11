IJzel gaat voor spekgladde wegen zorgen, gevolgen voor ochtendspits

Het KNMI heeft voor de nacht van zondag op maandag code oranje afgegeven. Door ijzel kan het tussen twaalf en vijf uur op de weg verraderlijk glad worden. Het oosten van Brabant kan daar tijdens de ochtendspits nog last van hebben, zegt weerman Floris Lafeber van Weerplaza.

Het was vannacht erg koud in Brabant, maar tot strenge vorst kwam het nét niet. "In Volkel was het met -9,3 graden het koudst", zegt Lafeber in het radioprogramma Weekend! van Omroep Brabant.

"Zondag schommelt de temperatuur rond het vriespunt. Het voelt door de weinige wind aan als -5 graden. Best lekker om naar buiten te gaan."

Maar vanavond slaat het weer om. Vanaf acht uur trekken er vanuit het westen naar het oosten buien over de provincie. De regen zal nog de hele nacht vallen. "Maar de grond is nog bevroren. Als daar regen op valt, is dat vragen om problemen."