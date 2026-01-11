IJzel gaat voor spekgladde wegen zorgen, gevolgen voor ochtendspits
Het KNMI heeft voor de nacht van zondag op maandag code oranje afgegeven. Door ijzel kan het tussen twaalf en vijf uur op de weg verraderlijk glad worden. Het oosten van Brabant kan daar tijdens de ochtendspits nog last van hebben, zegt weerman Floris Lafeber van Weerplaza.
Het was vannacht erg koud in Brabant, maar tot strenge vorst kwam het nét niet. "In Volkel was het met -9,3 graden het koudst", zegt Lafeber in het radioprogramma Weekend! van Omroep Brabant.
"Zondag schommelt de temperatuur rond het vriespunt. Het voelt door de weinige wind aan als -5 graden. Best lekker om naar buiten te gaan."
Maar vanavond slaat het weer om. Vanaf acht uur trekken er vanuit het westen naar het oosten buien over de provincie. De regen zal nog de hele nacht vallen. "Maar de grond is nog bevroren. Als daar regen op valt, is dat vragen om problemen."
Vooral in oosten gladde weg
Het gaat dus ijzelen. "Ik verwacht spek- en spekgladde wegen", voorspelt de weerman. "Vooral later in de avond en in de nacht naar maandag." Gladheid door ijzel is soms moeilijk te zien en daardoor extra verraderlijk.
De maandagochtendspits moet volgens Lafeber ook nog rekening houden met ijzel en gladde wegen, vooral in het oosten van Brabant. "Bijvoorbeeld rondom Eindhoven, Oss en ook wel Den Bosch."
Later code geel
Het westen van Brabant krijgt al eerder te maken met flinke dooi. Daardoor komt de temperatuur van het asfalt weer boven het vriespunt uit en wordt het sneller minder glad.
Code oranje verandert om vijf uur 's ochtends weer naar code geel. Vanaf zeven uur trekt KNMI de waarschuwing voor Brabant weer in.
De rest van volgende week wordt zacht. Dinsdag en woensdag wordt het alweer 9 graden: een groot contrast met de temperatuur die we deze week gewend waren. Van tijd tot tijd valt er ook regen. Het koude winterweer is dus voorlopig ver te zoeken.