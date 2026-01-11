Fans brengen ijskoude nacht door bij 013: 'Moeten vooraan staan'

Weer of geen weer, zo’n tiental jongeren zit al sinds zaterdagavond voor de deur bij poppodium 013 in Tilburg. Alles om vooraan te staan bij hun idolen Marcus & Martinus. Ze kwamen bibberend de nacht door in thermo-kleding en tig laagjes maar zitten ook zondag nog de hele dag te wachten.

Het zijn de échte diehard fans die zondagochtend met ijskoude tenen en bleke snoetjes voor de deur zitten. Zij trokken een nachtje door voor het Noorse popduo Marcus & Martinus, ook wel bekend als de tweelingbroers M&M. Het is het enige concert dat het duo geeft in Nederland, dus fans uit Nederland maar ook België zijn er voor uitgerukt. Zo zit de Belgische Emma ook in de rij. "Het was zeer koud, ik dacht dat m'n tenen er vanaf vielen maar ze zitten er nog aan." Lisa (19) uit omgeving Utrecht spant de kroon. Zij streek zaterdagavond om acht uur neer bij de ingang. "We zijn met acht mensen en hebben een hotel hier om de hoek. We hebben elkaar vannacht wel afgewisseld om de twee uur." Ze draagt handschoenen met handwarmers, thee thermotruien, een vestje, een legging, joggingbroek en drie paar sokken. Heeft ze het koud? "Ja, vooral m'n voeten", lacht ze.

Lisa (19) uit omgeving Utrecht zat als eerste in de rij voor het concert van Marcus & Martinus (foto: Floortje Steigenga).

Wat maakt het zo belangrijk om bij dit concert vooraan te staan? "Het is een andere ervaring dan wanneer er mensen voor je staan bij een concert. En ze kiezen iemand uit om op het podium te komen", en dat ziet Lisa wel zitten. "Ik vind dit het waard", valt een andere fan haar bij. "We willen echt vooraan staan en een goede plek hebben. Voor een betere view, een betere experience." Dat geldt ook voor Tessa (17) uit Overijssel. Zij zit er sinds kwart over twaalf middernacht. Dikke thermokleding en warme chocolademelk houden haar enigszins op temperatuur. "Het was vannacht een gevoelstemperatuur van min zestien. Ja, in het begin had ik wel spijt. Maar later niet meer, want het werd echt gezellig met z'n allen."

"Ik weet niet hoe ik hier de dag door moet komen maar voor je kinderen doe je alles."

Er worden armbandjes gemaakt, de muziek staat aan en dekens zijn niet aan te slepen. Sylvie (19) uit Nijmegen is zelfs onder een goudkleurig nooddeken gedoken wat je ook ziet bij medische noodgevallen. Zondagochtend wordt de rij alsmaar langer, er zitten zo'n vijftig jongeren. Joyce (49) uit Sittard sluit zich ook aan in de rij. Met haar leeftijd valt ze wel een beetje uit de toon maar ze doet dit allemaal voor haar dochter Ruby (14). "Ik weet niet hoe ik hier de dag door moet komen maar voor je kinderen doe je alles." De deuren van 013 gaan zondagavond om zeven uur open. Hoe weet je dan toch zeker dat je vooraan staat? Lisa die er al het langste zit, hoopt dat er niet gerend wordt. "Dat mag eigenlijk niet, maar als het nodig is ren ik zeker mee. "

Poppodium 013 raadt 'queuen' af: 'Eigen risico' Poppodium 013 raadt bezoekers nadrukkelijk af om 'te queuen' voor de ingang. "We willen bezoekers dringend verzoeken om niet veel eerder dan de openingstijden te gaan queuen. Met de voorspelde extreme kou kan lang wachten in de rij een serieus risico vormen voor je gezondheid. Wij van 013 raden het daarom af om dit te doen. 013 is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het queuen."

Armbandjes maken, muziek luisteren en gezellig kletsen. Fans komen de dag wel door (foto: Floortje Steigenga).