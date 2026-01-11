Cocaïnewasserij vol jerrycans met chemicaliën ontruimd, man (42) opgepakt

De politie heeft zondag een 42-jarige man aangehouden na de ontdekking van een cocaïnewasserij in Sprang-Capelle zaterdag. De wasserij is helemaal ontruimd. Voor de afvoer van alle materialen waren twee vrachtwagens nodig.

De wasserij werd rond twee uur 's nachts in volle werking op de zolder van het huis aan de Raadhuisstraat ontdekt. Er stonden naar schatting zo'n 250 jerrycans met een inhoud van ongeveer 20 tot 25 liter. Ze waren gevuld met chemicaliën.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) kwam ter plaatse om uitgebreid onderzoek te doen. De politie benadrukt dat het gaat om een wasserij waar cocaïne wordt teruggewonnen uit verstopt materiaal, zoals vloeistoffen of kleding. Het is dus geen productie van drugs.

Zondag werd de 42-jarige man uit Sprang-Capelle aangehouden. De politie is op zoek naar informatie over de wasserij en roept getuigen op zich te melden.

De gemeente Waalwijk heeft het pand na de ontruiming meteen gesloten en verzegeld.