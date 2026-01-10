Werkende cocaïnewasserij ontdekt in Sprang-Capelle: 'Nooit iets gemerkt'

In een huis aan de Raadhuisstraat in Sprang-Capelle is vrijdagnacht een werkende cocaïnewasserij ontdekt. Een arrestatieteam van de politie viel het huis binnen na een tip. Overbuurman Rien Schreuders heeft nooit iets van de wasserij gemerkt.

"We weten niet precies wat er vannacht is gebeurd", vertelt Schreuders. "Toen we vanochtend om acht uur wakker werden, zagen we de politieauto's staan. Via het nieuws op onze telefoon zagen we wat er aan de hand was." Nog niemand aangehouden

De overbuurman kende de bewoner van het huis niet. Hij woonde er volgens Schreuders pas een half jaar. De politie heeft hem of andere betrokkenen nog niet aangehouden.

Het huis waar de cocaïne werd geproduceerd is een soort woonboerderij. Op de zolder troffen agenten de wasserij aan, meldt een politiewoordvoerder. Volgens de politie staat er veel materiaal op de zolder, dat zaterdag en wanneer nodig ook zondag wordt opgeruimd. Huis nog bewaakt

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) begon vrijdagnacht meteen met een onderzoek. De politie laat weten dat het pand wordt bewaakt. De straat is gedeeltelijk afgezet. Het arrestatieteam had vannacht moeite met het forceren van de voordeur van de woonboerderij, omdat er een grote hoeveelheid isolatiemateriaal achter de deur zat. Een auto die achter het huis stond is in beslag genomen.

De geforceerde deur (Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

De politie viel vrijdagnacht het huis binnen (Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

In deze video leggen we uit wat er een cocaïnewasserij gebeurt: