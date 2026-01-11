Efteling-attracties draaien 's nachts om vrieskou: 'Echt magisch'

Vrieskou in de nacht betekent voor de Efteling werk aan de winkel. Tijdens een speciale nachtdienst houden Efteling-medewerkers attracties aan de gang zodat ze niet bevriezen. Efteling-medewerkster Lara (21) draaide een nachtje mee in een winterschone Efteling en zorgde ervoor dat familieachtbaan Max & Moritz niet bevroor.

Al vanaf jonge leeftijd is ze dol op de Efteling, een baantje in het magische pretpark stond dan ook hoog op haar bucketlist. Zelf woont ze op een half uurtje rijden van het park.

“Al vanaf m’n veertiende keek ik naar vacatures op de website van de Efteling, maar ik had nog geen rijbewijs dus dat ging praktisch gezien helemaal niet.”

Ze werkt nu een half jaar in het park, als attractiemedewerker in het Sprookjesbos. Op het moment dat de nachtdienst voorbijkwam, twijfelde ze geen moment.

“Deze dienst is er alleen als het vriest en duurt de hele nacht, dat is best uniek. Dus ik wilde het heel graag proberen. Ik heb zelfs bij planning aangegeven: als er iets vrij komt, wil ik het heel graag doen.”