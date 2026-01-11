Efteling-attracties draaien 's nachts vanwege vrieskou: 'Echt magisch'
Vrieskou in de nacht betekent voor de Efteling werk aan de winkel. Tijdens een speciale nachtdienst houden Efteling-medewerkers attracties aan de gang zodat ze niet bevriezen. Efteling-medewerkster Lara (21) draaide een nachtje mee in een winterschone Efteling en zorgde ervoor dat familieachtbaan Max & Moritz niet bevroor.
Al vanaf jonge leeftijd is ze dol op de Efteling, een baantje in het magische pretpark stond dan ook hoog op haar bucketlist. Zelf woont ze op een half uurtje rijden van het park.
“Al vanaf m’n veertiende keek ik naar vacatures op de website van de Efteling, maar ik had nog geen rijbewijs dus dat ging praktisch gezien helemaal niet.”
Ze werkt nu een half jaar in het park, als attractiemedewerker in het Sprookjesbos. Op het moment dat de nachtdienst voorbijkwam, twijfelde ze geen moment.
“Deze dienst is er alleen als het vriest en duurt de hele nacht, dat is best uniek. Dus ik wilde het heel graag proberen. Ik heb zelfs bij planning aangegeven: als er iets vrij komt, wil ik het heel graag doen.”
"Het is echt magisch om zo door een lege Efteling te lopen, dat je midden in de nacht over het plein loopt.”
Haar dienst begon om acht uur in de avond en duurde twaalf uur. Verschillende achtbanen moesten blijven draaien waaronder Max & Moritz maar ook de Gondoletta.
Deze bootjes blijven varen zodat het water niet bevriest. De achtbanen worden ook warm gedraaid zodat ze de volgende ochtend meteen bruikbaar zijn.
Lara sliep ter voorbereiding overdag alvast een beetje, nam wat extra vitaminen mee in de vorm van een bak druiven en ging vol goede moed aan de slag in de Efteling. “De verlichting was aan, er lag een laagje sneeuw. Het is echt magisch om zo door een lege Efteling te lopen, dat je midden in de nacht over het plein loopt.”
Het verslag van Lara op haar TikTok-kanaal:
Wakker blijven tijdens de nacht bleek geen probleem. Samen met twee andere collega’s hield ze Max & Moritz draaiende, schoof tussendoor wat sneeuw van de paden en voerde gezellige gesprekken met collega’s. “Ook een aantal andere attracties moesten blijven draaien, dus we waren met een clubje collega’s. In de pauze zochten we elkaar op.”
Klinkt als een dienst die de moeite waard is. Mogen ze haar vaker bellen als het vriest? “Het was goed te doen, ik werd pas moe op het moment dat ik in de auto naar huis stapte. Dus ja, ik zou het zo weer doen maar dan wil ik wel een lift naar huis”, lacht ze.
Ondertussen kan ze geen genoeg krijgen van het park, ook zondag staat ze weer voor ingang om naar binnen te gaan. “De magie gaat er niet vanaf als je zelf in het park werkt. Als ik m’n uniform aan heb is het echt een andere ervaring dan wanneer ik hier als gast ben. Voorheen ging ik meestal één keer per jaar, maar sinds ik een personeelsabonnement heb kom ik er veel vaker.”
Vorig jaar zette de Efteling medewerkers in het zonnetje omdat ze in de vrieskou hadden gewerkt: