Tegenpolen in de buggy, maar met een gedeelde passie: 'Meedoen in de top'

Qua karakter zijn Dakar-coureur Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel en zijn navigator elkaars tegenpolen. Spierings is een man vol bravoure, niet vies van zeer ambitieuze uitspraken. Zijn navigator Jan Pieter van der Stelt (42) uit Werkendam is juist ingetogen. “Maar deze combinatie in de buggy is perfect”, zegt de laatste. “Wie de baas is in de auto? Dat ben ik.”

Met nog zes etappes te gaan en een klassement dat uit zicht is in de Dakar Rally, is Spierings niet bang om de lat hoog te leggen. Heel hoog. “Ik wil drie dagzeges, vorig jaar had ik er twee. De jongens werken hard en doen hun best, ik ga er alles aan doen om te winnen.” Van der Stelt is ook ambitieus, maar gaat in eerste instantie voor één dagoverwinning. “We zien de komende week als een nieuwe rally. De frustraties die we hadden over de eerste week hebben we achter ons gelaten op de rustdag. Ik ben ervan overtuigd dat we echt mee kunnen doen in de top. Maar dan moeten we niks meemaken, al geldt dat natuurlijk ook voor andere teams.”

Het is voor Van der Stelt, ondernemer uit Werkendam, de vijfde keer dat hij de Dakar Rally rijdt. Opnieuw zit hij naast Spierings, die hij al kende door hun gezamenlijke liefde voor motorrijden. “Ik kom uit de enduro, maar wilde de stap naar de cross maken. Paul zocht sponsors voor zijn Dakar-avontuur op de motor en in ruil daarvoor heeft hij me rallytraining gegeven.” Toen Spierings van de motor naar de buggy overstapte, benaderde hij Van der Stelt als navigator. “Het was een nieuwe stap, we moesten eraan wennen. We zijn samen naar een rally in Polen geweest en dat ging goed. Als kind volgde ik de Dakar Rally, het leek me toen al gaaf om ooit mee te doen. Op de motor kwam het er niet van, want ik vind het te gevaarlijk en ik ben ook niet goed genoeg. Maar in de buggy lukte het wel.”

"Het team is van het hoogste niveau."

Tijdens de eerste deelname van Van der Stelt aan de Dakar Rally vertrok het team met in totaal vijf mensen naar Saoedi-Arabië. Nu in 2026 bestaat de ploeg uit in totaal meer dan vijftig leden. “Iedere keer zijn er stappen gezet om beter te worden. Dat heeft Paul voor elkaar gekregen. Het hele team is in mijn beleving van het hoogste niveau dat er is.” Ondanks dat Spierings een vlotte babbel heeft, is de rolverdeling in de auto duidelijk. “Ik ga niet zeggen dat ik de beste navigator ben, maar het ligt me wel", zegt Van der Stelt. "We zijn een goede combinatie, waarbij we vanwege ons verleden op de motor hetzelfde denken. Paul is een uitstekende coureur en hij is altijd gefocust, ik voel me veilig bij hem in de buggy. Wie de baas is? Als ik praat, luistert Paul.”

Het navigeren is voor Van der Stelt een uitlaatklep in een druk leven. Niet alleen runt hij een bedrijf, hij heeft ook vier kinderen. Twee jongens (10 en 6 jaar) hebben de liefde voor het crossen overgenomen. “De tijdverdeling is weleens lastig, maar de Dakar Rally is iets bijzonders. Je bent even los van alles, alleen maar bezig met de taak om de buggy naar de finish te brengen. Dat is verhelderend.”

