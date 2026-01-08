Dakarrijder gefrustreerd: 'Buggy doet niet wat ie moet doen'

Hij legde voor aanvang van de Dakar Rally de lat heel hoog, sprak van een podiumplek. Na vijf etappes mag Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel concluderen dat hij niet in de buurt van een podiumplek gaat eindigen. Met een dertiende plaats en een achterstand van bijna drie uur op de koploper overheerst de frustratie. "Ik zit met mijn handen in het haar."

Met de winst in de proloog en een tweede plek in de eerste etappe begon de Dakar Rally van Spierings uitstekend. De tweede etappe maakte hij een koprol met zijn buggy en verloor veel tijd.

De etappes daarna waren de resultaten teleurstellend, zoals de achtste plek donderdag in etappe vijf. "Het lijkt wel een oud wijf", was één van de eerste woorden die hij over zijn buggy zei.

Spierings vergelijkt zijn buggy met een Fiat Panda. "Hij komt maar niet van z'n plek. De buggy doet alles wat ie niet moet doen. Ik reed een tijd in de top drie en dat met een auto die niet goed loopt. Daarna begon ie weer te pruttelen, daar word ik niet vrolijk van."

Zijn team zal ook donderdagnacht weer flink wat uren sleutelen aan de buggy. Vrijdag staat er een etappe van 331 kilometer op het programma van Hail naar de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook moeten de coureurs 589 kilometer extra rijden voor de verbindingen in de route. "We gaan de data snel uitlezen, dan weten we wat er moet gebeuren. Ze zitten er bovenop."