Oorlogsonderzoeker maakt verzetsman belachelijk met Koot en Bie-sketch

Woest is ze, podcastmaker Karin Ramaker. In haar zoektocht naar het verzetsverleden van haar achterneef Kees Jacobs, die tijdens de oorlog stierf in een concentratiekamp, schakelde ze het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies in. Maar nog voordat dat instituut een onderzoek begon, maakte een medewerker Kees ronduit belachelijk met de sketch van Koot en Bie 'Wo ist der Bahnhof'. "Ik vind het echt stuitend", zegt ze.

Ramaker kreeg de foto van haar achterneef Kees uit Dongen van haar moeder. Hij overleefde de Tweede Wereldoorlog niet. Sindsdien hangt hij ingelijst in haar werkkamer. "Die ogen, he. Hij kijkt je direct aan en heeft iets ondeugends over zich. Ik was direct geïntrigeerd." Karin wil weten wat er met hem is gebeurd tijdens de oorlog en waarom hij is omgekomen in het Duitse concentratiekamp Neuengamme, vlak bij Hamburg. Een snelle speurtocht leert haar dat zijn naam prijkt op de Erelijst van Gevallenen 1940-1945. Met als toevoeging: verzet. Veel meer is er niet te vinden en ze benadert het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Dat ziet al snel dat er geen dossier bekend is over Kees. En vraagt zich direct openlijk af of hij dan wel een plek verdient op de Erelijst. Is er misschien een fout gemaakt? Hoog tijd voor een onderzoek, aldus het NIOD.

Podcastmaker Karin Ramaker

Maar nog voordat dat onderzoek goed en wel is begonnen, ontvangt ze van de NIOD-medewerker die haar helpt een mail. Met daarin een linkje naar de sketch 'Wo ist der Bahnhof' van Kees van Kooten en Wim de Bie. Hierin nemen ze mensen op de hak die na de oorlog wel heel ruim omgingen met de term verzetsheld. En hun eigen rol in het verzet nogal aandikten. Zo vertelt het typetje, dat door Kees van Kooten wordt gespeeld, dat hij als jongetje van 15 jaar een Duitse soldaat de verkeerde kant opstuurde toen die op zoek was naar het station. En laat het voorkomen dat het een cruciale daad van verzet is. Karin: "Ik was ontzettend kwaad. Hoe verzin je het. Je gaat er bij voorbaat vanuit, zonder enige vorm van onderzoek, dat Kees ook tot die groep behoorde. Ik vind dat echt stuitend."

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Het NIOD laat weten dat het onderzoek nog maandenlang duurt, maar Karin besluit daar niet op te wachten. Ze begint haar eigen onderzoek waarmee ze feilloos in beeld brengt hoe het met Kees is gelopen. Heeft het haar gebracht wat ze ervan hoopte? "Dat is erg lastig te zeggen. Ik heb er eigenlijk vooraf geen verwachtingen van gehad en wilde zo objectief mogelijk onderzoeken wat er met hem is gebeurd. En dat is voor mij nu wel duidelijk." Wat Karin te weten is gekomen over haar achterneef is vanaf nu te beluisteren in de podcast 'Wat moeten we met onze Kees?' die ze samen met Marco Raaphorst maakte.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren