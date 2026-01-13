Financiering rond: groen licht voor enorme verbouwing Spoorzone Den Bosch

De enorme verbouwing van de Bossche Spoorzone kan definitief doorgaan. De gemeente, het Rijk, de provincie, NS en ProRail hebben de benodigde 393 miljoen euro bij elkaar. Daarmee is de financiering van de plannen voor een (ver)nieuw(d) station en de aanpak van de omgeving van het station, de Spoorzone, rond.

Marielle Bijlmakers & Jan Waalen Geschreven door

De verbouwing gaat op zijn vroegst in 2030 van start en duurt naar verwachting zo'n tien jaar. Nu moet eerst bepaald worden hoe het eruit gaan zien. Duidelijk is al wel dat er een perron bijkomt en dat perron 6 en 7 worden vernieuwd. Ook moet de passerelle, de loopbrug boven de perrons die de binnenstad met het Paleiskwartier verbindt, veel breder worden. De plannen gaan niet alleen over het station, dat in 1995 helemaal werd vernieuwd, maar ook over de stationspleinen, de fietsenstallingen en het nieuwe busstation. Ook gaat de hele omgeving van het station op de schop, want het moet groener, het moet beter bereikbaar worden en er komen meer woningen. Een ambitieus plan om ervoor te zorgen dat Den Bosch Centraal en de Spoorzone er weer tientallen jaren tegen kunnen.

“Hiermee kunnen we de groei van de gemeente én de regio goed aan.”

De Bossche wethouder Rick Vermin is blij dat de financiering van de plannen nu eindelijk rond is: “Met het nieuwe station kunnen we de groei van de gemeente én van de regio goed aan. En met het vernieuwen van de omgeving van het station zetten we een forse stap in de richting van onze ambities voor de brede binnenstad." Vijf jaar geleden maakten zeventigduizend reizigers per dag gebruik van het station. De verwachting is dat dat aantal stijgt naar zo’n negentigduizend per dag in 2040. Die groei komt niet alleen door meer treinreizigers, maar ook door woningbouw in Den Bosch en de regio. Tot 2040 worden zo’n zestigduizend nieuwe woningen gebouwd en komen er zo'n veertigduizend banen bij. "Bosch Centraal wordt een prachtige entree van de stad: een belangrijk schakelpunt tussen de historische binnenstad, het Paleiskwartier en de nog te bouwen Stadsdelta", vertelt Vermin. "Het nieuwe station staat straks garant voor comfortabel reizen voor inwoners uit onze stad en de regio, op de belangrijke spoor-as Eindhoven-Amsterdam.”

“Een prettige plek om te verblijven, met fraaie pleinen en een modern busstation.”