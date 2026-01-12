Uitspraak in zaak doodgestoken Hennie de Laat (58) uitgesteld

De rechtbank in Breda heeft maandag geen uitspraak gedaan in de zaak tegen Werner de R. uit Tilburg. Hij wordt verdacht van het doodsteken van de Tilburgse Hennie de Laat (58). De rechtbank heeft in de zaak nog vragen aan de DNA-deskundige.

Het lichaam van het slachtoffer werd op 23 december 2017 gevonden in een brandgang bij de Hoogvensestraat in Tilburg. Zij was onder meer in haar borst gestoken en haar keel was doorgesneden .

De R. ontkent in alle toonaarden. Zijn advocaat betoogde al op zitting dat hij sterke twijfels heeft of de gevonden DNA-sporen iets met het misdrijf te maken hebben. De R. kocht gebruikershoeveelheden cocaïne bij de vrouw.

DNA van nagelrand

De rechtbank ontving begin december, vlak voor de inhoudelijke behandeling, een aanvullend verslag over de bemonstering van de nagels van het slachtoffer. Daarin staat dat er ook DNA is afgenomen van de nagelrand, terwijl in een eerder rapport uit 2021 staat dat alleen DNA onder de nagels is afgenomen. De rechtbank heeft hier nog aanvullende vragen over.

"Ook is onvoldoende duidelijk of de deskundige ervan op de hoogte was dat verdachte en het slachtoffer elkaar in sociaal verband in de periode voor haar overlijden hebben gezien", stelt de rechtbank. Het onderzoek bij de rechter-commissaris vergt tijd. "De rechtbank is zich ervan bewust dat de nabestaanden behoefte hebben aan een eindoordeel."

Ben jij geïnteresseerd in misdaadverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant: