Eerder geld om te stoppen voor veehouders bij kwetsbare natuurgebieden

Veehouders binnen een kilometer van overbelaste natuurgebieden krijgen met voorrang subsidie als ze willen stoppen. Voor hen geldt 'first come, first serve', staat in de uitkoopregeling die demissionair landbouwminister Femke Wiersma (BBB) maandag heeft gepubliceerd voor reacties. Andere veehouders komen later in aanmerking als er nog geld is.

Het gaat niet goed met kwetsbare natuur en daar hebben we in Brabant last van. Omdat er teveel stikstof, voornamelijk uit de veehouderij, in de natuur terecht komt, is het al jaren moeilijk om een vergunning te krijgen voor bijvoorbeeld de bouw van huizen, het verduurzamen van boerderijen of het onderhouden van wegen.

Een oplossing om de stikstofuitstoot terug te dringen is het uitkopen van boeren. Minder dieren betekent immers minder stikstof, waardoor de natuur kan herstellen. Daarnaast werkt de provincie aan andere oplossingen, zoals het stimuleren en verplichten van duurzamere landbouw. Ook opende de provincie onlangs een eigen uitkoopregeling.

De nieuwe regeling lijkt op een uitkoopregeling die onder het vierde kabinet-Rutte is opgetuigd. Daarbij waren de regels gunstiger voor veehouderijen die veel stikstof op kwetsbare natuur laten neerslaan. De zogenoemde piekbelasters kregen onder die regeling 120 procent van hun bedrijfswaarde vergoed. Bij Wiersma's nieuwe regeling wordt dat 110 procent. Voor de uitkoopregeling is in eerste instantie 750 miljoen euro klaargezet. Later komt daar mogelijk nog eens 375 miljoen euro bij.

In de Tweede Kamer klonken vorig jaar veel twijfels of de maatregelen genoeg zijn om Nederland 'van het slot' te krijgen. Wiersma leek dat in een debat te erkennen: "Ik had het ook graag anders gezien."