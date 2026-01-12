Arrestatie Tom de Wal roept vragen op bij Kamerlid Don Ceder

De arrestatie van de omstreden gebedsgenezer Tom de Wal zorgt bij Tweede Kamerlid Don Ceder van Christen Unie voor veel onduidelijkheid. Hij zegt daarom vragen te hebben gesteld aan de minister.

Onduidelijkheid na arrestatie De arrestatie roept vragen op bij Don Ceder, die namens Christen Unie in de Tweede Kamer zit. "Een kerkdienst in een kerk is geen evenement. En een kerkdienst wordt beschermd door onze grondwettelijke vrijheid van godsdienst", schrijft hij op zijn Facebookpagina.

De Wal liet het daar niet bij zitten en verkaste zijn bijeenkomst naar kerk Praise in Tilburg. Agenten verstoorden de dienst, omdat er geen vergunning was voor het evenement. Om die reden werd De Wal even later op straat opgepakt, nadat hij daar zijn dienst had voortgezet.

Afgelopen vrijdag zou Tom De Wal een genezingsdienst houden in een hotel in Eindhoven. De dienst zou gehouden worden vanuit 'Goed Nieuws Eindhoven', de nieuwe kerk van leerlingen van De Wal die zondag is gestart. Maar door protesten was de dienst geschrapt.

Hij heeft onder meer vragen over de vrijheid van godsdienst en over de juistheid van de aanhouding. "Dit gaat niet over de inhoud van de diensten, maar om iets veel dieper. Dit gaat om een samenleving waar kerken hun grondwettelijk recht binnen de kaders van de wet mogen blijven uitoefenen", zegt hij.

Om hier duidelijkheid over te krijgen zegt Ceder vragen te hebben gesteld aan de minister. Ook Forum voor Democratie Kamerlid Gideon van Meijeren heeft op X aangekondigd Kamervragen te gaan stellen over wat er is gebeurd in Tilburg.

Juridische stappen?

De Wal zelf heeft zondagavond in een livestream van zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries gereageerd op zijn aanhouding. Hij vindt dat zijn bijeenkomst in Tilburg onterecht is bestempeld als evenement, waardoor de gemeente de bijeenkomst heeft verboden. "Ik denk dat het belangrijk is dat we hiertegen opstaan, ook juridisch", zei hij. Het lijkt er dus op dat De Wal juridische stappen overweegt naar aanleiding van de situatie vrijdagavond.

Na zijn aanhouding was de gebedsgenezer dezelfde avond weer op vrije voet, maar wel met een boete op zak. Zaterdag stond hij paraat op het 18 Septemberplein in Eindhoven om zijn nieuwe kerk 'Goed Nieuws Eindhoven' te promoten.

Inzegening nieuwe kerk

De Wal kondigde later op zijn Instagrampagina aan dat zondag het team van de nieuwe kerk ingezegend zou worden tijdens een dienst in de Praise in Tilburg. Omdat het onderdeel was van een reguliere kerkdienst die daar elke zondag wordt gehouden, was de inzegening volgens de gemeente toen wel toegestaan.

Bij 'Goed Nieuws Eindhoven' staat er zondag weer een kerkdienst op de agenda. De 'missie en visie' van de nieuwe kerk wordt dan gepresenteerd. Het is nog de vraag waar die dienst wordt gehouden. Op de website staat vooralsnog dat de locatie 'binnenkort' bekend wordt gemaakt. 'Goed Nieuws Eindhoven' heeft maandagmiddag niet gereageerd op vragen hierover.

