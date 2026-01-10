Dit is waarom Tom de Wal werd opgepakt en een boete kreeg

Tom de Wal werd vrijdagavond gearresteerd toen hij in Tilburg op straat gebedsgenezingen uitvoerde. Later op de avond kwam hij weer vrij, nu moet hij een boete betalen. Waarom werd hij precies opgepakt? En krijgt de avond nog een staartje?

Kaartjes verkocht, dus evenement Mocht dat zomaar? Ja, zeggen de gemeente, politie en gepensioneerd strafrechtadvocaat Pieter van der Kruijs uit Den Bosch een dag later.

De Wal begon tóch met de dienst in de kerk, maar al snel viel de politie binnen. Iedereen moest naar buiten. Op straat ging de gebedsgenezer vervolgens verder met de bijeenkomst. Net op het moment dat hij een interview aan Omroep Brabant gaf , werd De Wal gearresteerd .

Opgepakt tijdens interview Maar de gemeente verbood de diensten. "Het was een evenement en er was geen evenementenvergunning door verleend", licht een woordvoerder van de gemeente Tilburg toe.

De omstreden gebedsgenezer zou vrijdagavond eigenlijk genezingsdiensten houden in het Van der Valk Hotel Eindhoven, maar die werden afgelast . De Wal verplaatste de bijeenkomst daarom naar de kerk Praise Tilburg.

"Hij was in overtreding", zegt Van der Kruijs. "Hij had voor zijn evenement geen vergunning. En ook al werd het evenement later op straat gehouden, het was nog steeds een evenement. Het doet er niet toe of het binnen of buiten de kerk was."

Een groep mensen op straat: is dat meteen een evenement? In dit geval wel, zegt de advocaat. "Het was ten eerste een vooropgezette bedoeling. Hij zette voort waar hij in de kerk mee bezig was. En er waren kaartjes voor verkocht." Ook de gemeente noemt de kaartverkoop als reden om het als evenement te zien.

Bekeuring gekregen

Om kwart over zeven werd De Wal opgepakt, meldt een politiewoordvoerder. "Om kwart voor tien is hij weer vrijgelaten. Hij heeft een bekeuring gekregen voor het overtreden van de algemene plaatselijke verordening."

Hoe hoog de boete is, kan de woordvoerder niet zeggen: de officier van justitie moet het precieze bedrag nog bepalen. Volgens de politie is de hele zaak met de boete afgedaan.

Geen vervolg?

Ook Van der Kruijs denkt dat er geen vervolg meer komt. "Het Openbaar Ministerie gaat deze zaak niet voor de rechter brengen", denkt hij. "Daar gaan ze gezien de drukte geen tijd aan besteden."

Daarmee lijkt de zaak afgedaan. Toch vraagt de advocaat zich nog één ding af: hoe zit het precies met de vrijheid van godsdienst? "Kun je een godsdienstbeleving aan een evenementenvergunning onderwerpen? Dat klinkt technisch, maar ik ben benieuwd hoe dat precies zit."

Forum voor Democratie (FVD) gaat mede vanwege die kwestie Kamervragen over de gebeurtenissen in Tilburg stellen, kondigt Kamerlid Gideon van Meijeren op X aan.

