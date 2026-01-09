Tom de Wal gearresteerd tijdens gebedsdienst op straat bij kerk Tilburg

Tom de Wal is vrijdagavond gearresteerd voor de ingang van Kerk Praise in Tilburg. Hij voerde midden op straat gebedsgenezingen uit bij de kerk, nadat een geplande bijeenkomst in de kerk door de burgemeester was verboden. Dat is volgens een politiewoordvoerder de reden dat hij is aangehouden.

Silke Bertens & Rogier van Son Geschreven door

Bezoekers werden door de politie naar buiten geleid, waar De Wal de dienst doorzette tussen demonstranten, kerkgangers en agenten. De demonstranten en kerkgangers werden door de politie teruggedrongen in de straat en moesten vertrekken. Bij kerk Praise in Tilburg werd eerder op de avond geprotesteerd tegen aangekondigde gebedsgenezingen van Tom de Wal. De actie volgde nadat De Wal bekendmaakte dit weekend bijeenkomsten te willen houden in de kerk. Ongeveer 25 demonstranten van onder meer De Dolle Mina’s, Stichting Tilburg Pride en andere LHBTIQA+-organisaties hadden zich verzameld voor de ingang van de kerk.

Demonstranten zwaaien met vlaggen voor de ingang van de kerk.

Zij zwaaiden met regenboogvlaggen en voerden actie tegen de geplande bijeenkomst. Naast hen stond een andere groep van zo’n vijftien mensen christelijke liederen te zingen. Zij wilden de reguliere kerkdienst bijwonen, maar konden het gebouw niet in omdat de bijeenkomst werd verboden door de burgemeester. Geen vergunning

De politie verzocht de demonstranten de stoep te verlaten, maar daaraan werd geen gehoor gegeven. Vervolgens werden de omliggende straten afgezet met linten om de situatie beheersbaar te houden.

Politie houden de demonstranten en kerkgangers in de gaten.

De gemeente Tilburg zette een streep door de geplande gebedsgenezingsbijeenkomst. Volgens de gemeente mocht de activiteit niet doorgaan omdat kerk Praise niet beschikt over de vereiste evenementenvergunning. Ondanks het verbod bleven de demonstranten aanwezig bij de kerk. Eerder in Eindhoven

De gebedsgenezingen zouden eerst plaatsvinden in een Van der Valk-Hotel in Eindhoven. Nadat het hotel het evenement annuleerde, werd uitgeweken naar de kerk in Tilburg.



Een woordvoerder van de politie zegt dat Tom de Wal is gearresteerd, omdat hij buiten verder ging met gebedsgenezing terwijl er geen vergunning was verleend voor het evenement. "De demonstratie is verder rustig verlopen. Iedereen is daar nu weg", aldus de woordvoerder.

Journalisten van Omroep Brabant bezochten eerder diensten van de religieuze organisatie van Tom de Wal, je hoort hun ervaringen in de podcast Op hoop van zegen hier: