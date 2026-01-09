Tom de Wal zegt weer vrij te zijn, 'juridische gevolgen komen nog'

Gebedsgenezer Tom de Wal zegt dat hij weer thuis is, nadat hij vrijdagavond in Tilburg werd aangehouden. Hij voerde een genezingsdienst uit op straat, nadat de dienst ín de kerk in Tilburg door burgemeester Hoes werd verboden. "Ze hebben gezegd dat juridische gevolgen nog komen, inclusief persoonlijke boetes voor mij."

De Wal plaatste vrijdagavond laat een video op zijn Instagram, waarin hij zegt weer thuis te zijn. Hij vertelt over zijn ervaring van de roerige avond in Tilburg , waar hij bij de kerk Praise Tilburg een genezingsdienst zou houden. Eigenlijk zou de dienst plaatsvinden in het Van der Valk-hotel in Eindhoven , maar die toegang werd zijn organisatie ontzegd.

De gemeente Tilburg heeft gezegd dat De Wal geen vergunning had voor zijn genezingsdienst. Daarom mocht de bijeenkomst ook daar niet doorgaan.

Zijn reactie

"Ik heb op straat voor mensen gebeden", vertelt De Wal zijn kant van het verhaal. "Toen zei de politie: als u hiermee doorgaat, met deze handelingen, dan arresteren we u." Hij vertelt hoe Omroep Brabant hem een aantal vragen wilde stellen en hoe vervolgens het interview werd onderbroken. Daarna werd de gebedsgenezer gearresteerd en in de cel gezet.

"Het is een bizarre gebeurtenis, dat dit in Nederland kan", zegt hij erover. "Maar goed, wij gaan door. We laten ons niet stoppen. Dat is mijn boodschap."