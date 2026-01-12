Brandweer waarschuwt na brand Witte Dame: 'Check je rookmelders thuis!'

In parkeergarage De Witte Dame in Eindhoven, waar maandagmiddag brand uitbrak, bleken brandmelders afgeplakt. De auto die het vuur veroorzaakte stond op verdieping -2. ''Het afplakken van brandmelders is levensgevaarlijk. Een melding kan veel later of helemaal niet bij ons binnenkomen'', waarschuwt brandweerman Jos van den Akker.

Silke Bertens Geschreven door

Van den Akker vermoedt dat brandmelders soms worden afgeplakt om loze meldingen te voorkomen. ''Een brandmelder kan ook reageren op stof of damp. Door hem af te plakken heb je geen valse alarmen meer, maar ook geen echte. Het is erg gevaarlijk'', legt de brandweerman uit. Daarnaast bestaat het risico dat een melding te laat of helemaal niet binnenkomt. Dat kan grote gevolgen hebben voor de omvang van de brand en de uiteindelijke schade.



Hij roept mensen thuis op hun rookmelders te controleren: ''Check of ze werken, of de batterijen nog goed zijn en of de testknop het doet. Het is ontzettend belangrijk.''

Nog geen reactie Q-Park, beheerder van parkeergarage De Witte Dame in Eindhoven, was nog niet bereikbaar voor een reactie op de afgeplakte brandmelders.

Een andere brandmelder dat is afgeplakt (foto: Persbureau Heitink)

De brand

De brandweer werd begin van maandagmiddag gealarmeerd en trof een brandende auto aan op verdieping -2 van de parkeergarage. ''De auto stond voor ons op een gunstige plek, recht tegenover de deur waar we naar binnen moesten. Daardoor konden we snel ingrijpen”, vertelt Van den Akker. Het verdrijven van de rook bleek lastiger. ''Omdat het voertuig onder de grond stond, bleef de rook hangen. We hebben ventilatoren ingezet om die af te voeren.” De auto is volledig verloren gegaan. Ook installaties rondom de auto raakten beschadigd, waaronder elektriciteitskabels en een afvoerbuis.

Brandweer bij parkeergarage Witte Dame (Foto: Persbureau Heitink)

Lang wachten

Buiten de parkeergarage verzamelden zich veel wachtende automobilisten. Toen brandweerman Van den Akker eenmaal bovengronds kwam, werd hij direct bestookt met vragen of mensen al naar hun auto mochten terugkeren.



Een van de wachtenden is Carolijn van Beek. „Ik denk dat mijn auto wel naar rook ruikt. Hij staat op dezelfde verdieping als de brandende auto. Maar gelukkig zijn er geen gewonden,” vertelt ze. Ook Lisa staat al lange tijd buiten. ''Ik sta hier nu al een uur of twee te wachten, helaas'', vertelt ze. ''Met de kou valt het gelukkig mee. Ik heb een lekker vest aan. Mij vatte ze nie, haha.''



Pas om 15.00 uur konden de mensen die buiten stonden te wachten weer bij hun auto.