Dakloze moet twee benen missen door bevriezing

In Eindhoven zijn vorige week in de koude nacht van woensdag op donderdag twee benen van een dakloze man geamputeerd. Dat meldt studio040. De man vertoonde al langer zorgmijdend gedrag, waardoor zijn gezondheid slecht was. De kou kwam daar nog bovenop en dat werd hem bijna fataal, meldt een goed geïnformeerde bron aan de streekomroep.

De man werd uiteindelijk per ambulance opgehaald en naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn onderbenen waren niet meer te redden. Hoe het nu met hem is is niet bekend.

De Eindhovense straatarts Peter Meulensteen waarschuwde vorige week al bij Studio040 voor de gevaren van de vrieskou voor daklozen. Volgens hem is het bij ongeveer -5 graden niet meer verantwoord om mensen buiten te laten slapen. “Als iemand dan op straat blijft liggen, haalt diegene soms de ochtend niet.”

Vanuit zijn praktijk helpt Meulensteen daklozen met een team van straatdokters. Tijdens de wintermaanden ziet hij veel infecties, huidproblemen en ontstekingen voorbij komen. “Daklozen zorgen vaak slecht voor zichzelf, al helemaal als er sprake is van verslaving of psychische problemen,” zegt hij. “De kou verergert dat alles ook nog eens.”