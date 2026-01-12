Navigatie overslaan

Dakloze moet twee benen missen door bevriezing

Vandaag om 19:30 • Aangepast vandaag om 19:56
Foto ter illustratie. Dit is niet de betrokken man (Bron: Unsplash)
In Eindhoven zijn vorige week in de koude nacht van woensdag op donderdag twee benen van een dakloze man geamputeerd. Dat meldt studio040. De man vertoonde al langer zorgmijdend gedrag, waardoor zijn gezondheid slecht was. De kou kwam daar nog bovenop en dat werd hem bijna fataal, meldt een goed geïnformeerde bron aan de streekomroep. 

Jan Waalen & Studio040

De man werd uiteindelijk per ambulance opgehaald en naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn onderbenen waren niet meer te redden. Hoe het nu met hem is is niet bekend. 

"Onder -5 graden is buiten slapen onverantwoord."

De Eindhovense straatarts Peter Meulensteen waarschuwde vorige week al bij Studio040 voor de gevaren van de vrieskou voor daklozen. Volgens hem is het bij ongeveer -5 graden niet meer verantwoord om mensen buiten te laten slapen. “Als iemand dan op straat blijft liggen, haalt diegene soms de ochtend niet.”

Vanuit zijn praktijk helpt Meulensteen daklozen met een team van straatdokters. Tijdens de wintermaanden ziet hij veel infecties, huidproblemen en ontstekingen voorbij komen. “Daklozen zorgen vaak slecht voor zichzelf, al helemaal als er sprake is van verslaving of psychische problemen,” zegt hij. “De kou verergert dat alles ook nog eens.”

"Buitenlandse daklozen weten opvanglocaties niet te vinden."
De meeste kwetsbare groepen  zijn volgens de straatarts  uitgeprocedeerde asielzoekers en arbeidsmigranten die na seizoenswerk op straat zijn beland, vaak uit Oost-Europa." Deze groep heeft moeite met het vinden van opvang en slaapt bij gebrek aan een andere optie buiten. En ook al zijn er soms extra opvangplekken beschikbaar, weten ze die locaties vaak niet te vinden. Ze kennen de stad onvoldoende en spreken geen Nederlands."

