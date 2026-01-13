Natuur wint het van viervoeters, honden verboden in bos bij Breda

Het Ulvenhoutse Bos bij Breda is vanaf komende zomer verboden terrein voor honden. De gemeente en provincie grijpen in omdat de uitwerpselen van huisdieren, samen met stikstof van verkeer en veeteelt, de kwetsbare flora van het natuurgebied ernstig bedreigen. Veel bewoners zijn boos en wijzen erop dat de maatregel vooral hen treft, terwijl de uitstoot van snelwegen en landbouw veel groter is.

"De hoopjes zijn maar klein, maar als er veel van zijn dan hoopt het zich op en kan het lokaal schadelijk zijn", zegt ecoloog Wieger Wamelink van de Wageningen Universiteit tegen de NOS . Het besluit is gebaseerd op een literatuurstudie naar het effect van hondenpoep op de natuur.

Petitie

Eerder verscheen er een petitie tegen het sluiten van het hondenlosloopgebied in het bos. Maar liefst 1560 hondenbezitters ondertekenden deze. De gemeente Breda liet toen weten naar alle mogelijkheden te kijken, maar dat de wet hen verplicht de natuur in dit bos op peil te houden. Het bos verkeert in slechte staat door verdroging en een teveel aan stikstofuitstoot. Volgens de gemeente dragen ook de uitwerpselen van loslopende honden bij aan de belasting van de natuur.

Ook nu protesteren hondeneigenaren tegen deze beperkende maatregel. "Ik vind het ver gaan", zegt een wandelaar. "Als wij hier weg moeten, stappen we in de auto naar een ander uitlaatgebied en dat levert ook stikstofuitstoot op."

Ook initiatiefnemer Ilse Burema van de petitie in Breda is niet van plan het verzet op te geven. "Zowel de veeteelt als de snelwegen produceren vele malen meer stikstof dan de honden. Waarom moeten wij de prijs betalen? Dat voelt heel onrechtvaardig."

Niet het eerste bos

Het Ulvenhoutse Bos is niet de eerste plek in het land waar honden geweerd worden. Veel natuurgebieden worstelen met het groeiende aantal huisdieren, niet alleen vanwege hun uitwerpselen, maar ook omdat ze geregeld schade berokkenen aan planten en andere dieren in het bos.