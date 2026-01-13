Brand verwoest bedrijfsbus en auto in Den Bosch

Een bedrijfsbus is maandagnacht in vlammen opgegaan aan de Acaciasingel in Den Bosch. De auto die naast de bedrijfsbus geparkeerd stond, vatte ook vlam en raakte zwaar beschadigd. De bedrijfsbus zou toebehoren aan een dakdekker die eerder in de wijk woonde, maar inmiddels in Oss verblijft. De bus zou al langere tijd op dezelfde plek hebben gestaan.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Op bewakingsbeelden van een buurtbewoner is te zien dat een fietser kort na het uitbreken van de brand snel wegrijdt. Op beelden van een andere buurtbewoner is te zien dat op het moment van de brand, precies om middernacht, een grote vuurbal ontstond. De politie doet onderzoek.

Het jaar 2024 stond in het teken van een heuse dakdekkersoorlog in Den Bosch. In een half jaar tijd waren er zeker 22 brandstichtingen en explosies bij dakdekkers. Het draaide allemaal om afgepakte klanten en conflicten in het criminele milieu. In de zomer van 2025 waren er opnieuw een aantal aanslagen, maar de eerdere explosiegolf bleef uit.

De laatste maanden leek de rust teruggekeerd in Den Bosch. “De slechte dakdekkers zijn uitgespeeld”, zei een ingewijde vorige week tegen Omroep Brabant.