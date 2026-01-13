Spoedreparatie om vorstschade aan wegdek zorgt voor vertraging op N261

Op de N261, de weg tussen Tilburg en Waalwijk, heeft het verkeer ook deze dinsdagochtend last van vertraging. Door het winterse weer is er bij Loon op Zand schade aan het wegdek ontstaan, zoals gaten en barsten. Die moeten hersteld worden en daarom is in beide richtingen door een spoedreparatie maar één rijstrook open.

De reparatiewerkzaamheden op diverse wegen zijn enkele dagen geleden al begonnen.

Op de N261 stond rond kwart voor negen dinsdagochtend bij de aansluiting met de snelweg A59 een file van 10 kilometer. De extra reistijd was toen ongeveer drie kwartier. De maximumsnelheid is voorlopig 70 kilometer per uur. De ANWB laat weten dat deze situatie waarschijnlijk tot woensdagmiddag vier uur gaat duren. Ook bij Boxmeer is er werk aan de winkel door slecht wegdek. Hier betreft het een stuk van de snelweg A73 tussen Nijmegen en Maasbracht. De rechterrijstrook is dicht en de werkzaamheden kosten de weggebruikers 20 minuten extra reistijd.

Het gaat nog wel enkele dagen duren voordat alle schade aan wegen, ontstaan door de vorst, is hersteld.