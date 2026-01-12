Strenge vorst zorgt voor gaten in snelwegen: zo grijpt Rijkswaterstaat in

Door de winterse kou zijn er veel gaten in snelwegen gekomen. Rijkswaterstaat was maandag druk om ze te herstellen. "Er is in Brabant een gatenkaas ontstaan door de vorst", zegt woordvoerder Bart Faber van Rijkswaterstaat.

Elf gaten in de snelweg bij Vught Dat is maandag op meerdere plekken het geval. Zo zijn er op de A59 bij Vlijmen vier gaten in het wegdek ontstaan. Op de weg bij Vught gaat het om elf gaten en in Boxtel acht.

De gaten ontstaan als volgt: water komt in het asfalt terecht en dat bevriest. Het asfalt zet daardoor uit, waardoor er scheurtjes ontstaan. Dat gaat van kwaad tot erger. "Die scheurtjes worden uiteindelijk gaten", vertelt de woordvoerder. "En dat is wel gevaarlijk."

Die gaten moeten meteen gedicht worden. Faber legt uit dat een freesmachine het gat eerst goed uitsnijdt. Vervolgens worden het geborsteld en de steentjes eruit gehaald die loskomen. Dan komt er een nieuw asfaltmengsel in de kuil. "Dat noemen we hotbox. Dat is een asfaltmengsel dat warm naar de snelweg wordt vervoerd. Dat wordt gelijk in het gat gestort", zegt hij.

Reparatie is een noodgreep

Dan is het een kwestie van een uur wachten, totdat het is afgekoeld en droog is. Daarna kan het verkeer weer de weg op. Maar de reparatie is alleen een noodgreep. "Het kan even mee, maar uiteindelijk wordt het wel weer meegenomen in een grote onderhoudsbeurt."

Verschillende wegen waren maandag (deels) dicht door de spoedreparaties, onder meer op de A67 in de richting van Venlo. De maatregelen kunnen niet wachten tot in de avond of het weekend, zegt de woordvoerder. "De gaten die ontstaan kunnen een risico vormen voor de veiligheid op de weg. Dat moet snel worden aangepakt."