Hasan (81) stak zijn dementerende vrouw (75) dood, 10 jaar geëist
De nu 81-jarige Hasan S. stak op 10 maart 2024 zijn vrouw Anet (75) dood met een keukenmes in hun huis aan het Troyeshof in Eindhoven. De vrouw was flink toegetakeld, had acht steekwonden in haar romp en nog eens achttien snij- en afweerwonden op onder meer haar handen en hoofd. Hasan zegt zich niets meer te herinneren van zijn daad. Justitie gelooft daar niks van en eiste woensdag 10 jaar cel in de rechtbank in Den Bosch.
Hasan S. belde die zondagavond 10 maart om 21.27 uur naar 112 en dit gesprek was dinsdag te horen in de rechtszaal:
“Ik heb mijn vrouw gedood. Ze is gaan dementeren en ik kon niet meer. Ik heb haar verschillende keren gestoken.”
De politie was snel ter plekke en vond Hasan in de gang. In de woonkamer zat zijn vrouw Anet dood op de bank, met een keukenmes tot aan het heft in haar borstkas bij haar hart.
Dominante man
Hasan vertelde aan de hulpverleners nogmaals dat hij zijn vrouw doodgestoken had, maar van die bekentenis bleek dinsdag en woensdag niets meer over te zijn. S. weet alles nog van die dag, maar dat hij zijn vrouw doodgestoken heeft, kan hij zich niet herinneren, vertelde hij steeds.
De hoogbejaarde man, die in 1945 werd geboren in Ankara, zit al bijna twee jaar op een zorgafdeling van de PI in Grave. Op de eerste dag kwam hij moeizaam de rechtszaal binnen en zijn handen trilden flink. Later herpakte hij zich en bleek hij heel helder, ondanks zijn hoge leeftijd.
S. woont al heel lang in Nederland en was al meer dan vijftig jaar samen met Anet. Haar zussen omschreven S. als een dominante man, die zichzelf altijd op de eerste plaats zette. Hun huwelijk was niet zo geweldig, schetste een van de zussen, die zelfs sprak van intieme terreur.
Hard huilen
Het weekend voor Anet werd doodgestoken verliep somber en verdrietig. De moeder van Anet was overleden, maar Anet (75) was aan het dementeren en begreep het niet. Ze wilde steeds bij haar moeder op bezoek en moest door de verwarring heel hard huilen. Dat maakte Hasan op zijn beurt weer heel somber. Hun actieve leven, waar ze al ruim vijftig jaar samen van genoten, liep snel op zijn eind, besefte hij.
Na het eten was volgens Hasan alles weer rustig en vielen beiden op de bank in slaap. Toen Hasan wakker werd, zag hij zijn vrouw dood op de bank zitten met een mes in haar borst, zo vertelde hij. Snel belde hij 112 om dat te melden.
Grote vraag in het proces was of Hasan zich écht niets meer kan herinneren of dat hij doet alsof om minder straf te krijgen. Lastig voor Hasan is dat hij zo helder en adequaat 112 belde.
Volgens de advocaat van Hasan S., Laura van Rosendaal, komt de dood van de vrouw door een slaapstoornis en mogelijk te veel medicijngebruik. Volgens haar heeft Hasan S. de dood van zijn vrouw helemaal niet gewild en deed hij dit onbewust. Daarom moet hij geen straf krijgen, vindt ze.
Geen afwijkingen
Maar liefst zeven psychiaters, psychologen, neurologen en artsen bogen zich over een mogelijke verklaring. Omdat er geen afwijkingen in Hasans bloedwaarden werden gevonden en slaapwandelen 'onwaarschijnlijk tot zeer onwaarschijnlijk' werd geacht, houdt de officier het erop dat Hasan S. liegt over zijn geheugenverlies. En daar past een straf van 10 jaar voor doodslag bij. Moord ging de officier een stapje te ver, omdat hij niet kan bewijzen dat S. de dood van zijn vrouw van tevoren had gepland. Waarschijnlijk werd het S. allemaal te veel.
In zijn laatste woord vertelde S. over de pijn en verdriet die hij heeft na het verlies van zijn geliefde die hij al 55 jaar kende. “Ik realiseer me heel goed dat ik de dood van mijn vrouw moet hebben veroorzaakt omdat we maar met z’n tweeën in de kamer waren”, sprak hij. “Maar ik weet het niet. Ik weet wel dat ik niet de intentie had om haar iets aan te doen.”
En zo zal de de vraag waarom Anet is doodgestoken waarschijnlijk nooit worden beantwoord.
De rechtbank doet op 17 februari uitspraak.
