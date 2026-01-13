Hasan (81) stak zijn dementerende vrouw (75) dood, 10 jaar geëist

De nu 81-jarige Hasan S. stak op 10 maart 2024 zijn vrouw Anet (75) dood met een keukenmes in hun huis aan het Troyeshof in Eindhoven. De vrouw was flink toegetakeld, had acht steekwonden in haar romp en nog eens achttien snij- en afweerwonden op onder meer haar handen en hoofd. Hasan zegt zich niets meer te herinneren van zijn daad. Justitie gelooft daar niks van en eiste woensdag 10 jaar cel in de rechtbank in Den Bosch.

Hasan S. belde die zondagavond 10 maart om 21.27 uur naar 112 en dit gesprek was dinsdag te horen in de rechtszaal:

“Ik heb mijn vrouw gedood. Ze is gaan dementeren en ik kon niet meer. Ik heb haar verschillende keren gestoken.”

De politie was snel ter plekke en vond Hasan in de gang. In de woonkamer zat zijn vrouw Anet dood op de bank, met een keukenmes tot aan het heft in haar borstkas bij haar hart.

Dominante man

Hasan vertelde aan de hulpverleners nogmaals dat hij zijn vrouw doodgestoken had, maar van die bekentenis bleek dinsdag en woensdag niets meer over te zijn. S. weet alles nog van die dag, maar dat hij zijn vrouw doodgestoken heeft, kan hij zich niet herinneren, vertelde hij steeds.

De hoogbejaarde man, die in 1945 werd geboren in Ankara, zit al bijna twee jaar op een zorgafdeling van de PI in Grave. Op de eerste dag kwam hij moeizaam de rechtszaal binnen en zijn handen trilden flink. Later herpakte hij zich en bleek hij heel helder, ondanks zijn hoge leeftijd.

S. woont al heel lang in Nederland en was al meer dan vijftig jaar samen met Anet. Haar zussen omschreven S. als een dominante man, die zichzelf altijd op de eerste plaats zette. Hun huwelijk was niet zo geweldig, schetste een van de zussen, die zelfs sprak van intieme terreur.