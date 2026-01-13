Valkenswaard wordt Valkeswird: Rens wil discussie over plaatsnaamborden
Rijd je dinsdag Valkenswaard binnen, dan is er zomaar kans dat je volgens het plaatsnaambord 'Valkeswird' betreedt - de plaatsnaam in de eigen streektaal. Een groep journalisten plakt dinsdag in tien Brabantse plaatsen stickers met de oude plaatsnamen op de 'normale' plaatsnaamborden. Dubbele plaatsnaamborden zijn pijnlijk afwezig in onze provincie, vinden zij.
Voorbijgangers in Valkenswaard zijn verdeeld over de sticker op het bord. “Is het voor carnaval? Oh, het is omdat mensen vinden dat de dialectnamen moeten terugkeren. Nou, dat is wel prima eigenlijk”, zegt een fietsster. Een andere fietsster is minder positief. “Waarom moet dit nou? Ik vind het ook grote onzin dat Friesland bijna overal twee plaatsnamen heeft”, zegt ze stellig.
Rens van de Plas is in elk geval voorstander. Hij is oprichter van Woeste Grond, een journalistiek collectief dat zich richt op Brabant. Van de Plas onderzocht hoeveel tweetalige plaatsnaamborden er zijn in onze provincie en constateerde dat dat aantal verrassend laag is. Sterker nog, alleen in de gemeente Altena bestaan dubbele plaatsnaamborden.
Niet ongebruikelijk
Het is in Nederland niet ongebruikelijk dat plaatsnamen ook in de lokale streektaal op de bekende blauwe borden te lezen zijn. In heel Nederland zijn er ruim honderd van zulke dubbele plaatsnaamborden. In Limburg, Friesland en Drenthe zijn ze heel normaal, maar in Brabant dus niet. “En daar willen we graag een gesprek over starten”, zegt Van de Plas.
Dinsdag plakt hij in tien verschillende Brabantse plaatsen een ‘dialectstikker’ over de normale plaatsnaamborden heen. Te beginnen in Valkenswaard (‘Valkeswird’), maar ook Wintelre (‘Wentersel’) en Waalwijk (‘Wolluk’) zijn vandaag aan de beurt “In Limburg doen ze dit soort acties vaker. Daar merk je dat dat ook echt zin heeft omdat er zo een gesprek volgt onder bewoners over de komst van tweetalige borden."
Dat gesprek wil Van de Plas ook in Brabant starten, maar hij is dat gesprek nog niet aangegaan met de gemeenten zelf. “Ik kan wel een brief sturen, maar daar komt dan zes weken later reactie op. Dit is een veel ludiekere manier om het gesprek te beginnen. Volgens mij heeft dit ook veel meer zin. Het zou voor mij een geslaagde actie zijn als er een aantal raadsleden is die er ook wat van gaan vinden.”
Overigens zijn de stickers ook reden voor een ander gesprek, want er zijn per plaats meestal meerdere dialectspellingen mogelijk. 'Valkeswird' wordt ook wel als 'Valkenswird' geschreven, bijvoorbeeld. "Ik verwacht nog wel dat daar kritiek op gaat komen”, lacht Van de Plas. “De gemeente mag dat straks zelf uitzoeken.”