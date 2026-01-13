Valkenswaard wordt Valkeswird: Rens wil discussie over plaatsnaamborden

Rijd je dinsdag Valkenswaard binnen, dan is er zomaar kans dat je volgens het plaatsnaambord 'Valkeswird' betreedt - de plaatsnaam in de eigen streektaal. Een groep journalisten plakt dinsdag in tien Brabantse plaatsen stickers met de oude plaatsnamen op de 'normale' plaatsnaamborden. Dubbele plaatsnaamborden zijn pijnlijk afwezig in onze provincie, vinden zij.

Voorbijgangers in Valkenswaard zijn verdeeld over de sticker op het bord. “Is het voor carnaval? Oh, het is omdat mensen vinden dat de dialectnamen moeten terugkeren. Nou, dat is wel prima eigenlijk”, zegt een fietsster. Een andere fietsster is minder positief. “Waarom moet dit nou? Ik vind het ook grote onzin dat Friesland bijna overal twee plaatsnamen heeft”, zegt ze stellig. Rens van de Plas is in elk geval voorstander. Hij is oprichter van Woeste Grond, een journalistiek collectief dat zich richt op Brabant. Van de Plas onderzocht hoeveel tweetalige plaatsnaamborden er zijn in onze provincie en constateerde dat dat aantal verrassend laag is. Sterker nog, alleen in de gemeente Altena bestaan dubbele plaatsnaamborden.

Niet ongebruikelijk

Het is in Nederland niet ongebruikelijk dat plaatsnamen ook in de lokale streektaal op de bekende blauwe borden te lezen zijn. In heel Nederland zijn er ruim honderd van zulke dubbele plaatsnaamborden. In Limburg, Friesland en Drenthe zijn ze heel normaal, maar in Brabant dus niet. “En daar willen we graag een gesprek over starten”, zegt Van de Plas.

Van de Plas plakt de sticker op het bord.