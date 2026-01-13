Dit is wat gebedsgenezer Tom de Wal zegt over homoseksualiteit: 'Onrein'
Gebedsgenezer Tom de Wal zegt zelf niet aan homogenezing te doen en hier nooit voor te bidden. Toch was juist dit aanleiding voor lhbtiq+-belangenorganisaties om kritiek te uiten en afgelopen weekend te protesteren tegen de komst van De Wal naar Eindhoven en Tilburg. Maar wat zegt De Wal eigenlijk over homoseksualiteit?
Journalisten van Omroep Brabant bezochten eerder zelf twee soorten diensten van Frontrunners Ministries, de religieuze organisatie van De Wal. Bij genezingsdiensten zou De Wal mensen kunnen 'genezen' van ziektes als kanker en Parkinson, maar ook van rugklachten of oorpijn.
Tijdens de bevrijdingsdiensten zou hij mensen kunnen 'bevrijden' van 'demonen'. In voorbereidingsvideo's die bezoekers moeten kijken voordat ze naar zo'n dienst gaan, legt De Wal uit welke 'demonen' er volgens hem allemaal zijn. Denk aan andere religies, verslavingen, PTSS (Posttraumatische Stressstoornis), autisme en seksuele onreinheid. Onder dat laatste valt volgens De Wal homoseksualiteit. Het 'genezen' en 'bevrijden' doet De Wal in naam van God of Jezus.
Wat zegt De Wal over homoseksualiteit?
In een voorbereidingsvideo voor de bevrijdingsdienst zegt hij: "Elke vorm van seks buiten het huwelijk tussen een man en vrouw is onrein." Vervolgens noemt hij voorbeelden van seksuele onreinheid. "Perversie, tegennatuurlijke neigingen, overspel, incest, misbruik en homoseksualiteit."
Hij geeft in de video aan dat homoseksualiteit een gevoelig onderwerp is om over te spreken, ook in de kerk. "Het zijn niet altijd makkelijke zaken", zegt hij. Vervolgens verwijst hij naar een boek van de Britse evangelist Derek Prince. De Wal: "Hij beschrijft ook in zijn boek gigantisch veel getuigenissen van mensen die daarvan bevrijd werden en helemaal gezond werden."
'Jij kunt veranderen'
Nadat de gemeente Tilburg afgelopen vrijdag de genezingsdienst die De Wal wilde houden in een kerk in de stad verbood, zette de gebedsgenezer de dienst voort op straat en werd hij daar gearresteerd. Diezelfde avond werd hij weer vrijgelaten en zaterdagochtend trok hij met zijn volgers het centrum van Eindhoven in om het woord van God te verkondigen.
Ook daar wordt duidelijk hoe De Wal en zijn volgers over homoseksualiteit denken. Een van de docenten van de bijbelschool van De Wal staat er te preken. "Jij kunt veranderen. Jij kunt veranderen door de kracht van God." Vervolgens zegt hij dat een aantal mensen getuigenissen gaan delen. "Dit zijn mensen die hebben zelf geworsteld met homoseksualiteit en zij zijn daar vanaf, die zijn uit vrije wil veranderd door de kracht van God en willen daar kort iets over vertellen."
Nog meer diensten
De genezings- en bevrijdingsdiensten waar de focus het afgelopen weekend vooral op lag, zijn slechts een deel van de activiteiten die De Wal met Frontrunners Ministries doet. Zo schrijft hij boeken die hij gratis weggeeft, spreekt hij op conferenties in binnen- en buitenland en houdt hij zogenaamde kinderwensdiensten. Daar richt hij zich op stellen die moeilijk kinderen kunnen krijgen, maar wel een kinderwens hebben.
