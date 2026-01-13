Dit is wat gebedsgenezer Tom de Wal zegt over homoseksualiteit: 'Onrein'

Gebedsgenezer Tom de Wal zegt zelf niet aan homogenezing te doen en hier nooit voor te bidden. Toch was juist dit aanleiding voor lhbtiq+-belangenorganisaties om kritiek te uiten en afgelopen weekend te protesteren tegen de komst van De Wal naar Eindhoven en Tilburg. Maar wat zegt De Wal eigenlijk over homoseksualiteit?

Journalisten van Omroep Brabant bezochten eerder zelf twee soorten diensten van Frontrunners Ministries, de religieuze organisatie van De Wal. Bij genezingsdiensten zou De Wal mensen kunnen 'genezen' van ziektes als kanker en Parkinson, maar ook van rugklachten of oorpijn. Tijdens de bevrijdingsdiensten zou hij mensen kunnen 'bevrijden' van 'demonen'. In voorbereidingsvideo's die bezoekers moeten kijken voordat ze naar zo'n dienst gaan, legt De Wal uit welke 'demonen' er volgens hem allemaal zijn. Denk aan andere religies, verslavingen, PTSS (Posttraumatische Stressstoornis), autisme en seksuele onreinheid. Onder dat laatste valt volgens De Wal homoseksualiteit. Het 'genezen' en 'bevrijden' doet De Wal in naam van God of Jezus.

Wat zegt De Wal over homoseksualiteit?

In een voorbereidingsvideo voor de bevrijdingsdienst zegt hij: "Elke vorm van seks buiten het huwelijk tussen een man en vrouw is onrein." Vervolgens noemt hij voorbeelden van seksuele onreinheid. "Perversie, tegennatuurlijke neigingen, overspel, incest, misbruik en homoseksualiteit."

Hij geeft in de video aan dat homoseksualiteit een gevoelig onderwerp is om over te spreken, ook in de kerk. "Het zijn niet altijd makkelijke zaken", zegt hij. Vervolgens verwijst hij naar een boek van de Britse evangelist Derek Prince. De Wal: "Hij beschrijft ook in zijn boek gigantisch veel getuigenissen van mensen die daarvan bevrijd werden en helemaal gezond werden."

Wil je horen hoe het eraan toe gaat bij de genezings- en bevrijdingsdiensten? Luister dan hier de podcast Op Hoop van Zegen. In de nieuwe aflevering praten we je bij over de gebeurtenissen van afgelopen weekend en helpen we je de geloofsleer van Frontrunners over seksuele onreinheid beter begrijpen.

