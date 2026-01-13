Paul Spierings 'ramt' naar etappewinst, maar hij wil meer

Paul Spierings heeft zijn eerste etappezege op zak. De coureur uit Sint-Michielsgestel was dinsdag in de negende etappe een maatje te groot voor de rest. "Een superbegin van de marathonetappe", zegt teammanager Jasper Deijsselberg.

Spierings sprak zaterdag op de rustdag uit dat hij in de laatste week van de Dakar Rally drie etappes wil winnen. Maandag was hij dichtbij succes met een derde plek. "De winst zat erin, maar er was teveel stof", was na afloop zijn conclusie. "Ik zei tegen mijn navigator dat we twee dingen konden doen. Of vol gas door het stof rijden en hopen dat er niets op ons pad komt of meer remmen en veilig naar de finish rijden. We hebben voor dat laatste gekozen en de dagen erna weer te rammen."

Dinsdag stond een marathonetappe op het programma, met woensdag het vervolg. Zijn startplek was gunstiger dan de dag ervoor en daar profiteerde Spierings van. Niemand kwam in de buurt en dus is er eindelijk een feeststemming bij Team Rebellion & Spierings. Deze eerste etappeoverwinning, los van de winst in de proloog, smaakt naar meer.

"Een heel mooie overwinning", vindt teammanager Jasper Deijsselberg. "Ze waren super gemotiveerd om te rammen vandaag. Wij kijken ernaar uit om ze morgen op het podium te zien in het nieuwe bivak waar we vandaag naartoe verhuizen."