Geen Rijksmusea onder de rivieren: Brabant, Limburg en Zeeland slaan alarm

Van de 31 Rijksmusea in Nederland, liggen er 24 in de Randstad. Geen enkel Rijksmuseum ligt in het zuiden en dat vinden de cultuurgedeputeerden van Brabant, Limburg en Zeeland oneerlijk. Ze slaan de handen ineen.

De gedeputeerden vinden dat de musea in het zuiden collecties beheren die 'van nationaal belang' zijn, zoals de collectie Van Goghs, de kunst in het Van Abbe Museum en het Oorlogsmuseum in Overloon. Daarvoor zouden de zuidelijk musea geld van het Rijk moeten krijgen. Dinsdag deden de drie provincies gezamenlijk precies die oproep in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch. “Als het gaat om de spreiding van Rijksgelden voor cultuur en erfgoed dan komt een

aantal provincies, vaak die buiten de Randstad, er niet best vanaf", zegt de Brabantse cultuurgedeputeerde Bas Maes (SP). "Noord-Brabant is er daar helaas een van. Dat zagen we eerder bij de verdeling van de cultuurfondsen en nu ook bij de verdeling van Rijksmusea. Van ruim een kwart miljard euro die daarheen gaat, landt geen enkele euro onder de rivieren.”

Naast Brabant, Limburg en Zeeland hebben ook Groningen en Drenthe geen Rijksmuseum. Daarmee landt de 260 miljoen euro die aan dit soort musea wordt besteedt exclusief in de overige provincies.

