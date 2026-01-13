Geen Rijksmusea onder de rivieren: Brabant, Limburg en Zeeland slaan alarm
Van de 31 Rijksmusea in Nederland, liggen er 24 in de Randstad. Geen enkel Rijksmuseum ligt in het zuiden en dat vinden de cultuurgedeputeerden van Brabant, Limburg en Zeeland oneerlijk. Ze slaan de handen ineen.
De gedeputeerden vinden dat de musea in het zuiden collecties beheren die 'van nationaal belang' zijn, zoals de collectie Van Goghs, de kunst in het Van Abbe Museum en het Oorlogsmuseum in Overloon. Daarvoor zouden de zuidelijk musea geld van het Rijk moeten krijgen. Dinsdag deden de drie provincies gezamenlijk precies die oproep in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch.
“Als het gaat om de spreiding van Rijksgelden voor cultuur en erfgoed dan komt een
aantal provincies, vaak die buiten de Randstad, er niet best vanaf", zegt de Brabantse cultuurgedeputeerde Bas Maes (SP). "Noord-Brabant is er daar helaas een van. Dat zagen we eerder bij de verdeling van de cultuurfondsen en nu ook bij de verdeling van Rijksmusea. Van ruim een kwart miljard euro die daarheen gaat, landt geen enkele euro onder de rivieren.”
Naast Brabant, Limburg en Zeeland hebben ook Groningen en Drenthe geen Rijksmuseum. Daarmee landt de 260 miljoen euro die aan dit soort musea wordt besteedt exclusief in de overige provincies.
Op 1 januari werd het Panorama Mesdag in Den Haag benoemd tot Rijksmuseum. Een sprekend voorbeeld, vinden de provincies: wanneer er een Rijksmuseum bijkomt, gebeurt dat opnieuw in de Randstad. “Het is goed dat erfgoed behouden blijft,” benadrukken de provincies, “maar dit voorbeeld laat ook zien dat de spreiding nog steeds niet vanzelf meebeweegt met de ambitie om cultuur van en voor heel Nederland te maken.”
De provincies vragen daarom om 'Rijksbeleid dat provinciale musea met
collecties van nationaal belang volwaardig meeweegt en structureel ondersteunt, in
plaats van een verdeling die zich telkens weer rond dezelfde ‘culture belt’ concentreert'.
Onlangs werd bekend dat het Rijksmuseum in Amsterdam een dependance opent in Eindhoven. ASML betaalt hieraan mee. Een afdeling van het Rijksmuseum is wel wat anders dan een eigen onafhankelijk rijksmuseum. Voor dat laatste blijven de gedeputeerden pleiten.