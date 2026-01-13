Blijft Peter Bosz als trainer van PSV? Voor zichzelf is hij er wel uit

Peter Bosz is er voor zichzelf al uit, maar de trainer van PSV weigerde dinsdag helderheid te verschaffen over zijn toekomst bij de club. "Het is een repeterend verhaal. Als er nieuws is, dan melden we het. Zover is het nog niet", zei de coach tijdens een persmoment in aanloop naar de bekerwedstrijd van woensdag tegen FC Den Bosch.

Het contract van Bosz bij PSV loopt deze zomer af en de trainer is in gesprek met de clubleiding. Algemeen directeur Marcel Brands gaf zondag bij ESPN aan dat de belangrijkste twijfel bij Bosz is of hij nog twee jaar door wil in Eindhoven. "Kan hij het nog opbrengen? Daar ligt de belangrijkste afweging", zei Brands.

Bosz begon in de zomer van 2023 als vervanger van de opgestapte Ruud van Nistelrooij bij PSV. Hij won in zijn eerste twee seizoenen de landstitel en is nu hard op weg naar een derde. PSV heeft na achttien speelronden een voorsprong van 13 punten op nummer 2 Feyenoord.

