FC Den Bosch klaar voor kraker vanavond met PSV: 'Niet anders dan anders'

PSV lijkt niet te stoppen dit seizoen, maar FC Den Bosch gaat het toch proberen. Woensdag krijgen de Bosschenaren in een uitverkocht De Vliert de koploper van de Eredivisie op bezoek in de KNVB Beker. "Ik denk dat we ze het serieus moeilijk kunnen maken", zegt keeper Pepijn van de Merbel vol vertrouwen.

FC Den Bosch-trainer Ulrich Landvreugd zou tekenen voor een vergelijkbaar scenario: "Natuurlijk zou ik daar tevreden mee zijn. We hopen te stunten en dit zijn van die wedstrijden dat het kan."

De laatste keer dat FC Den Bosch PSV versloeg was in 1987, toevallig ook in de achtste finale van de KNVB Beker. Met penalty's werd er toen gewonnen van een team wat een seizoen later de Europacup 1 (voorloper van de Champions League red.) won.

PSV is in topvorm dit seizoen. Toch is er hoop in Den Bosch: “Als we denken dat we verliezen hoeven we er niet aan te beginnen. We gaan de wedstrijd in om te winnen en we weten ook wel dat het lastig wordt.” Ook keeper Pepijn van de Merbel is niet bang voor de Eindhovenaren: "Als je kijkt hoeveel ploegen hier winnen het afgelopen jaar, dan zijn dat er niet veel. Met een uitverkocht De Vliert denk ik dat we het ze serieus moeilijk kunnen maken.”

Wat is het strijdplan van FC Den Bosch tegen PSV?

Hoe ze dat in de hoofdstad van Brabant gaan doen, wil Van de Merbel nog niet prijsgeven: “We proberen zoveel mogelijk bij onze eigen principes te blijven.” Landvreugd heeft een duidelijk plan om te stunten tegen PSV: “Het belangrijkste is dat we compact gaan spelen, goed in de omschakeling en dat we, als het kan, ook druk kunnen zetten om de opbouw van PSV te verstoren.”

Sowieso zijn de Bosschenaren bezig aan een puik seizoen. FC Den Bosch staat zevende in de Keuken Kampioen Divisie, maar het gat naar de derde plek is slechts vijf punten. De competitie is voor FC Den Bosch net zo belangrijk als deze bekerwedstrijd. “Dit is wat speciaals, maar niet anders dan andere wedstrijden. Het is mooi dat je een grote mooie club als PSV hebt geloot, maar we benaderen ze niet anders dan andere tegenstanders", zegt de 54-jarige coach.

Unieke wedstrijd

Bij FC Den Bosch verwachten ze een gelijkopgaande wedstrijd: "PSV heeft heel veel kwaliteiten, maar als je ziet wat wij kunnen denk ik dat we daar zeker wat tegenover kunnen zetten”, zegt de 23-jarige keeper, die ook voor NAC keepte. De coach gaat mee in dat vertrouwen: “Ze kunnen allemaal het PSV-niveau aan, maar dat moet nu op één moment samenkomen. En dan hoop je dat woensdag zo’n dag is.”

Toch ziet Landvreugd wel in dat dit een unieke wedstrijd is: “De spelers moeten genieten, want dit komt niet jaarlijks voor, maar als je er staat moet je de kansen ook grijpen en er vol voor gaan. Niet dat je na de wedstrijd denkt: “Had ik maar…” Dat zou zonde zijn. Dus gewoon alles geven, dan weet je zeker dat je er alles aan gedaan hebt.”