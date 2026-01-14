Tanken voor nog geen euro: nu een droom, tien jaar geleden werkelijkheid

‘Diesel in Brabant onder de euro, tanken is weer leuk’: tien jaar geleden was dat een kop boven een artikel van Omroep Brabant. Nu kunnen automobilisten alleen maar dromen van zulke prijzen aan de pomp: vandaag de dag liggen de adviesprijzen van diesel en benzine bijna een euro hoger dan toen. “De prijzen van 2016 zijn nooit meer zo laag geweest”, zegt een brandstofexpert.

Gooide je je auto vol bij destijds de duurste in Brabant dan betaalde je één euro en zestien cent voor een liter diesel: nog altijd een droom, tien jaar later.

Automobilisten stonden in januari 2016 met een grote glimlach te tanken. En dat kwam allemaal door de lage olieprijs. De goedkoopste van Brabant was te vinden in Breda, waar een litertje diesel 0,959 euro kostte. En dat tankt lekker. Al was nog niet iedereen tevreden. “Hij is nog niet goedkoop genoeg eigenlijk”, zei iemand destijds.

De laatste jaren zijn er vele oorzaken geweest die zorgden voor een daling of stijging van de brandstofprijzen, zegt Derk Foolen, brandstofexpert bij UnitedConsumers. “De verschillen met tien jaar geleden zijn groot. Vooral geopolitieke spanningen, zorgen voor veel beweging in de wereldoliemarkt.”

Wat waren de brandstofprijzen in 2016 en wat zijn ze nu? De adviesprijs voor een liter benzine is nu 2,237 euro. “De hoogste prijs sinds 10 mei 2024”, weet Foolen. In januari 2016 was deze 1,42 euro. “De laatste drie weken is benzine 12,5 cent duurder geworden. Dat komt deels door de accijnsverhoging, maar ook door de ontwikkelingen op de oliemarkt.”

De dieselprijs is in tien jaar nog harder gestegen. Was de adviesprijs tien jaar geleden ongeveer 1,05 euro, nu staat-ie op 2.015 euro. “Vóór de accijnsverhoging, op 22 december 2025, stond de adviesprijs nog op 1,872 per liter, wat neerkomt op een stijging van 14,3 cent in drie weken tijd”, is de analyse van de brandstofexpert.

Wat gaan de brandstofprijzen doen?

Door de energiecrisis werden op 1 april 2022 de accijnzen tijdelijk verlaagd. Sinds dit jaar is die verlaging gedeeltelijk teruggedraaid en dus betalen we weer meer aan de pomp. “Toch zijn de accijnzen op dit moment nog steeds verlaagd”, zegt Foolen. “Of dat komend jaar zo blijft, hangt vooral af van keuzes die de overheid maakt.”

Maar ook geopolitieke spanningen, economische onzekerheid en afspraken over de olieproductie hebben direct invloed op de olieprijs. “Omdat we niet weten wat we kunnen verwachten in de toekomst, is het lastig de ontwikkeling van de brandstofprijzen te voorspellen.”

Loont het steeds meer om naar België te gaan?

Wie net over de grens in België gaat kijken ziet voornamelijk gele kentekens bij de Belgische tankstations. “Daar liggen de prijzen voor benzine en diesel al lange tijd duidelijk lager dan in Nederland”, weet Foolen. Dieselprijzen in België liggen rond de 1,55 euro per liter en benzine tank je vanaf ongeveer 1,45 euro per liter. Op een volle tank bespaar je zo al snel vijftien tot twintig euro.

Maar ook in Nederland kun je besparen. “Met een beetje opletten, kun je sowieso al snel flink wat euro's besparen. Tank bijvoorbeeld niet aan de snelweg, maar in een dorp”, is het advies van UnitedConsumers. “Daarnaast is tanken bij een onbemand tankstation meestal goedkoper.”

In Oost-Brabant kun je het beste tanken in Geldrop en Wintelre (benzine 1,87 euro per liter) en in Best (diesel voor 1,61 euro per liter). In het westen van Brabant is Zegge the place to be: daar tank je diesel voor 1,60 euro per liter en benzine voor 1,85 euro per liter.

