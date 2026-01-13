Kringloopwinkel verwoest door vuurwerk, veroorzaker krijgt werkstraf

Het veroorzaken van een flinke brand op 21 mei 2023 in een kringloopwinkel in Best, komt een Eindhovenaar op een werkstraf van 120 uur te staan. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald. De helft is voorwaardelijk, dat betekent dat de brandstichter zich aan een aantal strenge voorwaarden moet houden. De 20-jarige man heeft zijn leven wat beter op de rit, maar hij blijft een kwetsbaar persoon, zo stelde de rechter woensdag vast.

Collin de V. heeft zich die dag in mei lelijk in de vingers gesneden door in het verzamelpand waar de Kringloopwinkel Best zat vuurwerk af te steken. Het leidde tot een enorme brand in het complex aan de Industrieweg. De V. was hiervoor verantwoordelijk volgens de officier van justitie. Die eiste een werkstraf van 240 uur en zes maanden cel voorwaardelijk. Tijdens de rechtszaak gaf Collin meteen toe dat hij met een vriend bier had gedronken en dat ze vuurwerk hadden afgestoken. Binnen ging het om kleine rotjes, buiten waren het zware knallers. De zaak tegen zijn vriend is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Toch voelde Collin zich niet verantwoordelijk voor de brand en de gevolgen ervan: “Ik heb steeds goed gecheckt of het allemaal goed ging. Ik heb geen vuur gemaakt of iets aangestoken met die gasbrander waarmee we het vuurwerk afstaken.” Het vuur ontstond doordat banken vlam vatten door (smeulende resten van) afgestoken vuurwerk. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

De rechter paste jeugdstrafrecht toe, omdat Collin net achttien was toen hij de brand veroorzaakte. Zijn 'ondoordacht, impulsief en beïnvloedbaar' handelen komt de rechtbank jeugdig voor, zo staat in de uitspraak. Ook blijkt de Eindhovenaar begeleiding nodig te hebben, iets wat de officier van justitie tijdens de zitting ook benadrukte. De straf viel ook lager uit, omdat de behandeling te lang op zich heeft laten wachten. Geluk bij een ongeluk voor Collin was ook dat de rechter een verzoek om hem voor een deel van de schade (79.000 euro) op te laten draaien, afwees.

Het verzamelgebouw waarin de kringloopwinkel was gevestigd (foto: Sander van Gils/SQ Vision).