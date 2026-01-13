Met deze penalty schakelde Ruud Kaiser PSV uit in de beker: 'Euforisch'

FC Den Bosch speelt woensdagavond in eigen huis tegen PSV voor een plek in de kwartfinales van de KNVB Beker. Het vooruitzicht doet oud-speler Ruud Kaiser (65) van FC Den Bosch denken aan de allesbeslissende penalty waarmee hij in 1987 PSV uitschakelde in de beker. Het leverde de Bossche club een plek op in de halve finale en de geschiedenis zou zich volgens Kaiser weleens kunnen herhalen. "In de beker kan alles", lacht hij.

Bijna veertig jaar na zijn allesbeslissende penalty krijgt Kaiser nog altijd datzelfde gevoel als hij terugdenkt aan de wedstrijd. "Een euforisch moment, dat voel ik nu nog", beschrijft de oud-FC Den Bosch speler. En dat terwijl de kaarten voor de rust niet goed geschud leken voor de Bossche club. "Met de rust stonden we 2-0 achter. Heel veel mensen dachten dat het gedaan was. We stonden tegenover de ploeg die een jaar later de Europacup won." Toch wisten de Bosschenaren zich te herpakken. Het werd in het slot van de tweede helft 2-2. "In de verlenging gebeurde niet veel dus kwam het tot strafschoppen. Toen werd ik de hero", lacht Kaiser.

Ook van het bewuste schot herinnert de voormalig linksbuiten zich nog ieder detail. "Ik was zenuwachtig en wist: als ik hem maak, staan we in de halve finale en als ik mis hebben we nog één kans. Dat gaf me wat rust." In een kolkend stadion probeerde hij zijn hoofd koel te houden. "Ik legde de bal op de stip, maar keek niet omhoog. Ik dacht alleen maar 'pak je eigen hoek, rechtsboven'. Van Breukelen probeerde me nog uit de tent te lokken, maar ik bleef gefocust", blikt hij terug.

