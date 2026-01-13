Extra beveiliging bij vergadering over azc Helmond, maar het bleef rustig

Afgelopen juli reisden Geert Wilders en Thierry Baudet nog af naar Helmond om te protesteren tegen de komst van een opvang voor vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers. Drie mensen werden aangehouden. Dinsdagavond sprak de raadscommissie over de locatie voor het azc. Reden voor de gemeente om extra beveiligingsmaatregelen te treffen met beveiligers en wat politie op straat. Maar het bleef met 16 toeschouwers op de publieke tribune rustig.

Helmond wil honderd alleenstaande minderjarige asielzoekers opvangen. Die beslissing is in 2023 al genomen door de gemeenteraad. Vijftig worden al opgevangen in een locatie aan de Torenstraat. Maar waar moet die andere locatie komen en hoe gaat dat eruit zien? Daar is Helmond nog niet over uit. Gekeken wordt naar een plek aan de Smalstraat, een perceel niet ver van het station, tussen het spoor en een drukke tweebaansweg. Het is de bedoeling dat de opvang daar tien jaar lang blijft. Drie insprekers zagen de komst van de opvang niet zitten. Een van de insprekers haalde het incident in het Burgemeester Geukerspark aan. Vorig jaar werd een dakloze vrouw verkracht door vier minderjarige asielzoekers, een vijfde werd schuldig bevonden aan aanranding. De inspreker sprak haar vrees uit voor de komst van ‘alleen maar jongens, die getraumatiseerd zijn en zonder vaderfiguur zitten’. “Eerst zijn er geruststellende woorden, dan is er overlast en dan zijn er zedenzaken.”

"Deze zomer was het helemaal raak."

Een andere inspreker is omwonende bij de opvang aan de Torenstraat in Helmond. Deze omwonende zegt veel overlast te ervaren. “Deze zomer was het helemaal raak.” Volgens de omwonende heeft ze jongeren veel ‘spullen zien breken’. “Er is daar geen controle. Mensen zeggen dat ik de achterdeur dicht moet doen, maar de mussen vallen van het dak en ik moet de deur dichtdoen?”

Volgens de politieke partij Helder Helmond zijn er in 2024 229 meldingen over de opvang in de Torenstraat gekomen. “Het betekent niet dat alles daar misgaat”, zegt Martijn Rieter van de partij. “Maar we moeten ook niet doen alsof er niks is. De waarheid ligt ertussen in.” Volgens D66 valt het qua grootte van incidenten mee. “Een melding kan ook al gaan over roken of te laat binnenkomen”, zegt Jochem van den Boogaard. Volgens burgemeester Sjoerd Potters is er geen sprake van grote onrust of incidenten bij de opvang.

"Het gebied is al zwaar belast door verkeer."