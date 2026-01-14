Winterkou slaat toe en op dat moment hebben deze senioren geen warm water

Juist toen afgelopen week de winterkou toesloeg en de gevoelstemperatuur tot min tien daalde, kwam er bij Bonnie de Jong (60) en haar man in Boxtel geen warm water meer uit de kraan. In seniorencomplex Vinckenrode kunnen ze zich nog altijd niet met warm water douchen. "We zetten pannetjes met water op de inductie en warmen het water op die manier op. Zo kunnen we toch een beetje douchen."

Bonnie en haar man wonen in een seniorenwooncomplex in Boxtel. Het probleem ontstond drie jaar geleden. "Toen werd het water al af en toe koud, maar het was wel te doen", vertelt Bonnie. Maar sinds midden december komt er helemaal geen warm water meer: "Het water is ijs- en ijskoud." En dus warmt het stel water op in pannetjes om toch nog een beetje te kunnen douchen en bijvoorbeeld af te wassen. Ergernis Niet alleen Bonnie en haar man worden in hun woorden aan hun lot overgelaten, bijna het hele seniorencomplex heeft er last van. "Er wordt niets mee gedaan. We horen bij Woonstichting JOOST, en zij verwijzen ons door naar een monteursbedrijf, en dat verbindt ons weer door met Ennatuurlijk (red. de energieleverancier). We worden van het kastje naar de muur gestuurd. We zijn ten einde raad en het zorgt voor veel woede en stress."

Slecht ketelhuis

Op het moment dat Omroep Brabant bij Bonnie langsgaat, is er 'ineens' een monteur aanwezig. "Het gaat hier om een wooncomplex met een centraal ketelhuis en dat levert warmte", vertelt hij. Het ketelhuis is van het bedrijf Ennatuurlijk en daar zit volgens hem het probleem.

Vanuit het ketelhuis wordt warm water naar de appartementen gevoerd. Dat water zou een temperatuur moeten hebben van 70 graden. Maar die temperatuur wordt volgens de monteur bij Bonnie en haar man, en ook bij andere appartementen in het complex, niet gehaald.

"Bij Ennatuurlijk zien ze via een computer op kantoor wel dat het warm is", gaat de monteur verder. Maar dat is volgens hem alleen het geval bij de eerste woningen waar het water langskomt. Terwijl de andere appartementen het met koud(er) water moeten doen. "Ik ben net bij de bovenburen geweest en ook daar hebben ze lauw tot koud water", geeft hij aan.



Niet de enige

Het seniorencomplex tegenover Vinckenrode had er ook last van. Daar is het ketelhuis aangepast en nu is alles goed, weet de monteur. Bonnie en de andere bewoners hopen dat ook hun problemen nu snel worden opgelost.