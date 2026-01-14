Burgemeesterslek Esmah Lahlah blijft onbestraft, Ina Adema teleurgesteld

De commissaris van de koning in Brabant, Ina Adema, vindt het 'zeer teleurstellend' dat het lekken van twee sollicitaties van de Tilburgse Esmah Lahlah onbestraft blijft. Ina Adema had samen met de commissaris van Zuid-Holland, Wouter Kolff, aangifte gedaan.

Het Openbaar Ministerie maakte eind vorige week bekend geen aanknopingspunten te hebben gevonden om over te gaan tot strafrechtelijke vervolging. "Zeer teleurstellend", zeggen de commissarissen in een gezamenlijke reactie. "De positie van de betrokken sollicitant is ernstig geschaad. Dit raakt de betrouwbaarheid en de integriteit van het openbaar bestuur."

Dat deden ze omdat naar buiten was gekomen dat het Tweede Kamerlid van GroenLinks-PvdA had gesolliciteerd voor burgemeestersfuncties in Tilburg en Delft , een vertrouwelijke procedure waar geheimhouding op rust.

'Zeer verwerpelijk'

Een burgemeestersprocedure vindt plaats onder leiding van de commissaris van de Koning in de betreffende provincie. Tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen lekte uit dat Lahlah had gesolliciteerd in Tilburg.

Kort na de verkiezingen, waarin Lahlah werd herkozen, kwam naar buiten dat ze dit eerder ook in Delft had gedaan. Lahlah greep naast beide functies. Alexander Pechtold werd burgemeester in Delft, Tilburg koos voor Fleur Gräper.

"Het blijft zeer verwerpelijk dat vlak voor de verkiezingen gelekt is uit de sollicitatieprocedure in Tilburg, en iets later uit de procedure-Delft", aldus Adema en Kolff. "De maatschappelijke impact daarvan was en is groot en de normschending evident."

De commissarissen zeggen zich "onverminderd" te blijven inzetten voor "een ordentelijk verloop" van dergelijke procedures.